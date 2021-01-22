Ковид-паспорта могут спровоцировать недовольства по всему миру

Аргументы Недели → Мнение 13+

22 января 2021, 20:32 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

В Европе сейчас то и дело идут обсуждения по поводу введения специальных ковид-паспортов для путешественников. Эти особые документы (сертификаты вакцинации) должны позволить туристам без препятствий путешествовать по всем странам.

Речь идёт конечно же о самих европейских гражданах. Многие эксперты утверждают, что ковид-паспорта могут составить альтернативу всевозможного рода локдаунам. Сама идея принадлежит греческому правительству. Его активно поддерживают Португалия, Хорватия, Испания и Австрия. Французы же решительно против такой идеи. Впрочем, с ними, пожалуй, солидарна большая часть населения земного шара.

По мнению простых людей из интернета, ковид-паспорта и зависимость от вакцинации приведёт к банальной дискриминации. Начнём с того, что вакцина только-только входит в обиход, и пока ещё не гарантирует стопроцентную защиту. Коронавирус – болезнь новая, а значит и методы борьбы с этой заразой будут усовершенствоваться. Пока что переходить на зависимость от вакцины неразумно. Большая часть людей полагает, что правительства попросту не решатся ввести эти документы. В таком случае, это действительно привело бы к разделению человечества. На данный момент, идеи о ковид-паспортах – всего лишь идеи. Будут ли они приняты или останутся в мозгах у инициаторов, пока что неизвестно.