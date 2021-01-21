Готовимся к февральскому набегу: как защититься от атаки тараканов​

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21 января 2021, 21:11 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Роспотребнадзор советует россиянам готовиться к полномасштабному вторжению. Но в качестве врага здесь выступает не какая-нибудь страна, а целая экосистема. Проще говоря, москвичи могут столкнуться с полчищами тараканов уже в феврале, так как именно в этом месяце начинается пик их активизации. По словам экспертов, всего в году два пика активизации, и первый из них начинается в последний месяц зимы.

Откладывают яйца эти насекомые, как правило, недалеко от воды. В течение трёх месяцев в зависимости от температур яйца развиваются, и под конец мы имеем дело с вылупившимися отвратительными жуками. Тараканы, напомним, не кусаются (скорее щипаются), но при этом выглядят очень мерзко и доставляют неудобства внезапными появлениями.

Для надёжной защиты квартиры нужно закрыть насекомым доступ в кухню и в санузел. Они обожают влагу и тепло, собственно, как и мокрицы. Первым делом они посетят именно эти места в квартире. Также эксперты советуют установить сетки на вентиляционные отверстия, дабы избежать очередного проникновения «коричневых монстров».

В Москве существует немало дезинсекционных организаций, которые за определённые суммы могут помочь в борьбе с насекомыми. Но всё же лучше предохраниться с самого начала. Помимо этого, стоит обратить внимание на мусор и грязь в квартирах. Грязь и мусор так же служат «притягательным магнитом» для разного рода незваных гостей. Опасность для всего дома могут также представлять хордеры, больные патологическим накопительством. Из-за их психической болезни проблемы с тараканами могут возникнуть не только у них, но и у всех соседей.