Рублевый канкан

Аргументы Недели → Мнение 13+

21 января 2021, 09:25 [ «Аргументы Недели», Александр ГРИГОРЬЕВ ]

Фото: соцсети

«С такими друзьями никаких врагов не надо» - к этой пословице пора прибавлять «устар». По современному, т.е. инновационному, она звучит так: «С российским чиновником никакой Байден не страшен». Причем, вместо безликого «чиновник» каждый может вставить любую фамилию и не промахнется.

Вот, например, возьмем и вставим «С таким Павлом Малковым никакой госдеп не страшен»! И ведь окажется чистой правдой! Наш драгоценный Росстат иногда пугает так, что никакой Олбрайт не снилось. Давеча вогнал Павел Викторович страну то ли в штопор, то ли в ступор. Его ведомство опубликовало данные по инфляции за прошлый коронавирусный год. И даже влюбленный в телевизор Сергей Юрьевич Беляков сказал бы ему честно и прямо в экран: «Не пиликай!». Или что-то в этом духе…

А данные такие: «за минувший год инфляция в стране составила 4,91% по сравнению с 3,04% в 2019 году». «Продовольственные товары», как с удивлением обнаружили россияне, подорожали на 6,69% в годовом выражении, а непродовольственные товары на 4,79%.

Граждане, уличенные в том, что они верят глазам и кошелькам своим, а не успокоительным мантрам Росстата, начали массово звонить в службу срочной психиатрической помощи: «Доктор, у меня голоса в голове!». Но и там не смогли помочь. Доктора-психиаторы тоже ходят в магазины и смотрят телевизор. А других, у которых психика поздоровее, загнали в красные зоны гонятся за неуловимым ковидом.

Не дождавшись помощи - «и тебя вылечат. Нас всех вылечат!» - простой народ по столетней привычке потянулся к вилам. Пришлось в бой выпускать резерв ставки - главу ЦБ Эльвиру Набиуллину. Она и внесла ясность в народные заблуждения. Мол, народец у нас того, не подкованный финансово, поэтому и чудит, считает инфляцию по товарам так называемого повседневного спроса. Причем, сволочь, прямо в магазине у прилавка и считает: «Если там цены растут быстро, им все равно что получается, что называется, средняя по больнице, по 500 товарам и услугам, и у них формируется ощущение, что на все растут цены».

А мудрый Росстат «считает показатель инфляции по большому кругу товаров и услуг, которых больше 500. Но там есть, например, не те товары, которые вы потребляете каждый день. Например, билеты на самолет. Вот они в этом году упали на двузначную цифру в цене, ну потому что люди не летают, в общем, они упали в цене, это входит в индекс инфляции. Но вы этого не замечаете, вы замечаете то, что, когда вы пришли в магазин»,— пояснила для нас, грешных, госпожа Набиуллина. Оставив за кадром важные детали: «почему все-таки люди не летают «Аэрофлотом»?» и зачем учитывать стоимость бриллиантов г-жи Набиуллиной в общероссийской инфляции?

Продажная девка капитализма – инфляция – девка дюже ветреная. Кто ее ужинает, тот ее и танцует. Билеты на самолет действительно входят в общий перечень, по которому ее высчитывают. Говорят и бриллианты туда же входят. Но какое дело до бриллиантов простому работяге, который в получку несет домой тысяч двадцать, а дома пять голодных ртов. Он по макарошкам эту самую девку «щупает».

- Есть индекс потребительских цен, в который и входят эти пресловутые пятьсот позиций. С 2013 года по 2020 он вырос на 156,5 процентов. Прожиточный минимум вырос за это время на 161,6. Это официальные цифры. Им можно верить, не верить, но проверить их нереально. Почему? Росстат определяет рост цен по товарам представителям. Т.е. выбирает некие товары из 11-ти продуктовых групп потребительской корзины. Допустим, в группе хлебные продукты были выбраны «несъедобные баранки 15 сорта», которые никто не покупает. Цены на них практически не растут, значит, и роста цен в стране нет. Тот же самый фокус и с другими товарными группами, - поясняет нехитрый статистический прием заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН профессор Вячеслав Бобков.

А куда бедному статистику деваться? Пока были красные, статданные просто секретились. Кроме, понятное дело, социалистических рекордов. Нынче, когда у власти «белая гвардия, чёрный барон», статистику пытаются подогнать под оптимистические экономические заклинания. И надо сказать – получается. Вообще-то если смотреть телевизор и читать российские газеты до обеда, то складывается полное впечатление, что с экономикой не просто все в порядке, а в полном порядке. Деньги раздают миллиардами всем сестрам по серьгам, и обещают еще больше, сносят аварийное жилье миллионами квадратных метров. И только изредка появляются официальные цифры ущерба от вируса: наш и без того не жирный ВВП сократится на 8%.

Или вот, передает РБК, «чистый отток капитала из РФ по итогам минувшего года достиг $47,8 млрд, следует из данных Банка России. Таким образом, чистый вывоз капитала частным сектором увеличился за 2020 год в 2,2 раза по сравнению с $22,1 млрд годом ранее». «То ли птицы летят перелетные, то ли крысы бегут с корабля»?