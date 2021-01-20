Гимилькон и его плавания – величайшая загадка истории

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 января 2021, 06:55 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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К сожалению, история – наука далеко не точная, и многое забирает с собой навечно. Поэтому и какие-нибудь сведения достоверные катастрофически трудно отыскать. К тому же история нередко пишется по велению властителей или по зову вдохновения летописцев. Одной из самых интересных загадок истории является тайна плавания великого Гимилькона, карфагенского морехода, жившего за 6 столетий до Рождества Христова. Вероятно, знаменитый Ганнон, обогнувший Африку, считался ему родным братом. Если Ганнон в основном путешествовал в южные земли, то Гимилькон был отправлен на северо-запад. Главной задачей его плавания была устранение конкуренции в торговле с кельтами. Конкурирующим по отношению к Карфагену был город Тартесс, впоследствии подчинённый пунийцам.

Гимилькон был одним из первых карфагенских мореплавателей, который плавал не только в Британию, но и далеко на север. Многие сведения ясно говорят о его путешествиях к Ирландии и к более далёким землям. Не исключён тот факт, что его корабли могли заходить в Северный Ледовитый океан. Как утверждал Гимилькон, все пути к северным морям просто забиты морскими чудовищами и громадными водорослями. Скорее всего, он хотел отбить у конкурентов охоту плавать к далёким землям на Север, и потому распространял эти слухи. А может быть, доля правды в его словах и имелась. Сведения о походах Гимилькона крайне скудны и не содержат в себе подробностей. Есть вероятность, что вся точная информация о карфагенских открытиях была потеряна в результате разрушения города римлянами. Это случилось уже намного позднее великих походов Ганнона и Гимилькона.

В сведениях о плавании Гимилькона не раз упоминаются сумрачные дни. Считается, что под этим имеются ввиду полярные ночи. А это означает, что великий мореход действительно мог побывать в пределах Северного Ледовитого океана. Под многочисленными чудовищами скорее всего имелись ввиду киты. Наиболее интересной информацией считаются сведения о загадочном безветренном море, наполненном морскими растениями. Здесь же имеется ввиду Саргассово море. Ведь только это море на нашей планете буквально наводняет всевозможная растительность. Ещё карфагеняне упоминали о множестве чудовищ, плавающих меж огромных водорослей. По некоторым данным, Гимилькона всё же занесло в Америку (Южную или Северную), и он даже сумел наладить контакты с местными племенами. Древние источники не раз упоминали о таинственном западном материке или большом острове, находившемся по ту сторону Атлантики.

Существует большая вероятность, что Карфаген основывал колонии, путешествуя по разным частям света. Но многие из них могли быть впоследствии уничтожены в результате нападений местных племён или каких-нибудь эпидемий. В любом случае, Гимилькон и Ганнон навечно останутся в истории, как самые величайшие из всех мореплавателей Карфагена. Это были настоящие учёные и исследователи древних времён, которым бы позавидовал сам Христофор Колумб.