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Аргументы Недели Мнение 13+

Гимилькон и его плавания – величайшая загадка истории

, 06:55 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Гимилькон и его плавания – величайшая загадка истории
Фото: cоцсети

К сожалению, история – наука далеко не точная, и многое забирает с собой навечно. Поэтому и какие-нибудь сведения достоверные катастрофически трудно отыскать. К тому же история нередко пишется по велению властителей или по зову вдохновения летописцев. Одной из самых интересных загадок истории является тайна плавания великого Гимилькона, карфагенского морехода, жившего за 6 столетий до Рождества Христова. Вероятно, знаменитый Ганнон, обогнувший Африку, считался ему родным братом. Если Ганнон в основном путешествовал в южные земли, то Гимилькон был отправлен на северо-запад. Главной задачей его плавания была устранение конкуренции в торговле с кельтами. Конкурирующим по отношению к Карфагену был город Тартесс, впоследствии подчинённый пунийцам.

Гимилькон и его плавания – величайшая загадка истории

Гимилькон был одним из первых карфагенских мореплавателей, который плавал не только в Британию, но и далеко на север. Многие сведения ясно говорят о его путешествиях к Ирландии и к более далёким землям. Не исключён тот факт, что его корабли могли заходить в Северный Ледовитый океан. Как утверждал Гимилькон, все пути к северным морям просто забиты морскими чудовищами и громадными водорослями. Скорее всего, он хотел отбить у конкурентов охоту плавать к далёким землям на Север, и потому распространял эти слухи. А может быть, доля правды в его словах и имелась. Сведения о походах Гимилькона крайне скудны и не содержат в себе подробностей. Есть вероятность, что вся точная информация о карфагенских открытиях была потеряна в результате разрушения города римлянами. Это случилось уже намного позднее великих походов Ганнона и Гимилькона.

В сведениях о плавании Гимилькона не раз упоминаются сумрачные дни. Считается, что под этим имеются ввиду полярные ночи. А это означает, что великий мореход действительно мог побывать в пределах Северного Ледовитого океана. Под многочисленными чудовищами скорее всего имелись ввиду киты. Наиболее интересной информацией считаются сведения о загадочном безветренном море, наполненном морскими растениями. Здесь же имеется ввиду Саргассово море. Ведь только это море на нашей планете буквально наводняет всевозможная растительность. Ещё карфагеняне упоминали о множестве чудовищ, плавающих меж огромных водорослей. По некоторым данным, Гимилькона всё же занесло в Америку (Южную или Северную), и он даже сумел наладить контакты с местными племенами. Древние источники не раз упоминали о таинственном западном материке или большом острове, находившемся по ту сторону Атлантики.

Гимилькон и его плавания – величайшая загадка истории

Существует большая вероятность, что Карфаген основывал колонии, путешествуя по разным частям света. Но многие из них могли быть впоследствии уничтожены в результате нападений местных племён или каких-нибудь эпидемий. В любом случае, Гимилькон и Ганнон навечно останутся в истории, как самые величайшие из всех мореплавателей Карфагена. Это были настоящие учёные и исследователи древних времён, которым бы позавидовал сам Христофор Колумб.

 

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