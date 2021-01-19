«Электрум»- бравый космический страж Галактической Империи. О последнем из «Венаторов» во вселенной «Звёздные войны»

Аргументы Недели → Мнение 13+

19 января 2021, 19:36 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

«Венаторы» были одними из лучших звёздных разрушителей в позднюю эпоху Республики. В обиход они вошли ещё до Войны Клонов, а во времена масштабного конфликта с КНС получили широкое распространение. «Венаторы» стали первыми тяжёлыми кораблями, на которых размещались тысячи и тысячи клонов. Капитаны же представляли собой, как правило, человеческих офицеров, тщательно следящих за боевой обстановкой. Часто на разрушителях командовали не только капитаны или адмиралы из Республиканских академий, но и сами джедаи. «Венаторы» были лучшими судами Республики и наносили немало поражений даже «Лукрехалкам» КНС. Только потом, уже после образования Империи, эти корабли начали потихоньку выходить из моды и вскоре перешли на вооружение отдельных синдикатов.

В Империи «Венаторы» ещё продолжали какое-то время эксплуатироваться. Можно привести в пример легендарный «Электрум», упоминаемый в произведении «Таркин», уже по Новому Канону. «Электрум» был прикреплён к огромной имперской базе «Страж», охраняющей сектор Арканис. Произошло это уже в 14 году до битвы при Явине, спустя лишь несколько лет после уничтожения джедаев. Именно в секторе Арканис на орбите Джеонозиса шло масштабное строительство «Звезды смерти», мощнейшего супероружия Императора. «Электрум» же во главе с капитаном Берком подчинялся непосредственно гранд-моффу Таркину, преданному имперскому сановнику. Это был один из кораблей Республиканской эпохи, и он успел себя проявить в борьбе с флотилиями КНС. Экипаж его состоял из 7400 человек. Общая длина составляла полтора километра. Из вооружения имелись тяжёлые турболазерные орудия, установки протонных торпед, сдвоенные средние орудия и проектор притягивающего луча.

Примечательно то, что на этом корабле уже размещались не бомберы старого образца, а новые, недавно изобретённые TIE-файтеры, известные своей необычной формой. Эти аэрокосмические истребители тогда считались поистине универсальными. О TIE-файтерах сейчас, пожалуй, знает не только каждый поклонник «Звёздных войн», но и любитель фэнтези в целом. В произведении «Таркин» достаточно подробно описывается бой «Электрума» и его авиации с повстанческой ячейкой, которая чуть было не раскрыла планы о создании «Звезды смерти». Но несмотря на все усилия капитана Берка, корабль атакующих всё же ушёл с поля боя. В целом, «Венаторы» были уже редким явлением ко временам расцвета Галактической империи. Их быстро отправили на третий план легендарные звёздные разрушители «Имперский», ставшие главным инструментом военной машины Палпатина.