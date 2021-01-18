Об армянской сказке

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 января 2021, 16:21 [ «Аргументы Недели», Ваагн Карапетян, главный редактор альманаха "Всеамериканский литературный форум" ]

Фото: соцсети

Армения сегодня переживает нелегкий период. С завершением Карабахской войны, перед каждым гражданином Армянской республики встал вопрос, как жить дальше с​ тяжким грузом потери веры в незыблемость своих интересов. В первую очередь, от чрезмерной уверенности в том, что мы непобедимы, потому ​ как у нас есть верные друзья, забывая при этом, что дружба не бывает односторонней.

Как теперь адаптироваться в новых реалиях, как строить новые взаимоотношения с соседними странами?​ Речь идёт о всех четырёх, окружающих нашу страну, государств. Какую экономическую модель выбрать для поднятия уровня жизни всех слоёв населения, как помочь людям выбраться из нищеты?

Эти и множество других подобных вопросов необходимо решать правительству, взвалившему на себя тяжкое бремя ответственности, уже сегодня – держать ответ и перед собой и перед народом. В первую очередь, создавать ​ благоприятные условия для малого и среднего бизнеса, чтобы армяне не только не покидали свой край, ​ но ​ и призывали своих сородичей вернуться к родному очагу. А это может произойти лишь в случае заметного повышения жизненного уровня граждан, ещё не покинувших Армению.​

Истории известны немало примеров ​ успешного подъёма экономики государств, потерпевших поражение и потерявших своё былое влияние.​ ​Швеция, ​ после потери своих ​ колоний, сконцентрировалась на внутреннем укладе жизни и к ХХ столетию превратилась в ​ сильное государство с крепкой экономикой;​ Япония, об экономическом чуде которой, до сих пор ходят разговоры; сама Германия – после II Мировой войны. Как этого достичь? История экономического возрождения этих стран достаточно хорошо изучена, стоит только открыть справочники и неукоснительно следовать прописанным в них указаниям.​ В этих «манускриптах», в первую очередь, вы увидите особо подчеркнутое отношение государственной машины к своему народу.

Во-первых, правители должны любить жителей своей страны и​ страну в целом. На практике это означает, что они должны стремиться​ увеличивать благосостояние каждого жителя и,​ соответственно,​ государства. Чтобы достичь этого надо вывозить продукции больше, чем ввозить, продавать больше, чем покупать. Если у страны нет полезных ископаемых, то необходимо наладить производство, нужного жителям соседних стран, конкурентоспособного товара. Можно ли этого добиться?​ Казалось бы, чего проще – перенять опыт азиатских стран, но на это нужна добрая воля и благие намерения власти. Владимир Ленин говорил: «Необходимо отделить церковь от государства», я​ его слова перефразирую. В данном случае: «Нужно отделить частный бизнес от государства». За правительством закрепить лишь контроль над поступлениями налогов и только.

И налоги установить​ фиксированные, не зависящие от ​ «благорасположения» чиновника. Без дельты. Чем меньше используется «дельта» в разных ​ кодексах и законах, тем меньше коррупции. С коррупцией​ нужно не бороться, а устранять причины, её порождающие. Уберите у чиновника право мотаться по частным бутикам с целью проверить, каким цветом ведётся документация, запретите ему рыться в бумагах предпринимателя, выскребая грамматические ошибки, и никакой коррупции не будет, во всяком случае, в этой области.

К чему плодить гаишников, на содержание которых уходит немало денег? Разумнее закупить и разместить на трассах дешевую видеотехнику, контролирующую нарушения водителей, и​ вырученные деньги, минуя карманы гаишников, напрямую осядут в бюджете страны.

А в отношении остального люди сами между собой определятся. Все гениальное – просто. Нет качества – значит ​ нет продажи. Нет сервиса – значит ​ нет клиентов, соответственно, и доходов.

Но, мои размышления​ напоминают мне​ армянскую сказку «Собрание мышей».​ Читателям газеты «Аргументы недели» она незнакома, поэтому​ я вкратце её перескажу.​ Собрались мыши решать, как избавиться от наглой соседской кошки. Старая мудрая мышь предложила​ повесить кошке на шею колокольчик. Станет кошка бегать в поисках пищи, а колокольчик, соответственно, звенеть, мыши услышат звон колокольчика и разбегутся. Обрадовались мыши, вот оно наконец-то спасение! Но на повестке дня появляется следующий вопрос. А кто будет вешать колокольчик на шею кошке?​ Вот здесь-то и приуныли мыши, и каждая начала оправдываться. Я больная, а я старая, а я, к тому же, и хромая… Вот до сих пор и бегает кошка без колокольчика. А идея-то неплохая!

И в нашем случае – ​рискнет ли армянская власть отказаться от услуг гаишников, чтобы ​ штрафы, повторюсь, минуя карманы толстопузиков с палкой цвета зебры, наполняли бюджет страны, рискнет ли Министерство по налогам и сборам отказаться от посещений предпринимателей «на дому», этим самым способствуя экономическому подъёму малого бизнеса и веры предпринимателей в правительство, а домой возвращаться не в день получки с порожними карманами? И, наконец, правительственные чиновники перестанут ли видеть в бюджете страны источник личного дохода?

Вот здесь самое время поставить огромный знак вопроса и ждать, когда застольные вечерние заверения о беззаветной любви к своей Родине, высокопоставленных чиновников, на следующее утро совпадут с реальными поступками за рабочим столом.

Недавно в прессе промелькнул список получивших известность армян, родившихся в ХХI веке. Список довольно-таки внушительный, но в этом ​ списке не оказалось ни одного нашего соотечественника, проживающего в Армении. Это говорит о многом.​

Удивительное дело – ​ в экономике, да и во всех сферах жизнедеятельности ​ многих стран, армяне занимают не последнее место. А у себя на Родине – бездеятельны и ​ пассивны, потому что не верят ни в завтрашний день и ни в это правительство.