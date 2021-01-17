В Бельгии в этом году едва не возник новый «Джордж Флойд»

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 января 2021, 10:59 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Бельгии крупно повезло, что возникшие 13 января протесты не привели к созданию нового «флойдизма», такого как в США. Дело в том, что в этой стране тоже произошло убийство темнокожего. 9 января гвинеец Ибрагим Барри погиб в полицейском участке в Брюсселе. Всё началось с того, что полицейские подошли к группе мигрантов, чтобы проверить документы. Мигранты отреагировали не слишком вежливо. Барри даже снимал силовиков на камеру, пытаясь запечатлеть процесс проверки паспортов. Всё случилось в районе Брюссельского вокзала. Однако когда настала очередь Барри, тот сильно испугался и бросился бежать. Его догнали и задержали, а затем доставили в участок. В участке он резко потерял сознание и отключился. Когда туда приехали врачи, он уже скончался. Основная причина, как говорят, в сердечной недостаточности.

При этом, несмотря на проблемы с сердцем, Барри был хорошим бегуном, футболистом и спортсменом. Полицейские сообщали, что у погибшего имелись при себе наркотические средства. Есть даже вероятность, что он попытался их быстро съесть, чтобы не дать полиции обнаружить запрещённые вещества, и именно из-за этого у него возникли необратимые процессы в организме. Родственники умершего сообщают, что им рассказали о смерти Барри только спустя шесть часов после происшествия. То есть, сразу же никто никому не звонил. 13 января это дело всколыхнуло уже почти все мигрантские сообщества в Брюсселе. Покрытая тайнами смерть привела к массовым беспорядкам в городе. Началось всё с простого митинга, получившего название «Справедливость для Ибрагима». Закончилось же погромами и попытками нападений на силовиков. Полиция разогнала демонстрантов. Многие были арестованы. В заварушку едва не угодил королевский кортеж.

По правде, Бельгия чудом избежала повторения июньских событий 2020-го в США. Мигранты могли воспринять смерть Барри, как нечто большее и начать скандировать его имя. Превращение в нового Флойда стало бы незамедлительным, и в таком случае вся страна бы погрузилась в хаос. Власти уже устранили последствия погромов и беспорядков в Брюсселе. Никаких продолжений бунт мигрантов не получил. Но всё могло обернуться куда хуже.