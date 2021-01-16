Экономические чудеса: чем советская диктатура лучше российской демократии

Аргументы Недели → Мнение 13+

16 января 2021, 18:30 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Экономические модели могут быть разными. И, конечно, не совсем корректно сравнивать, к примеру, закрытую экономику советского образца с открытой российской. Тем не менее, главной целью любых моделей должен быть достойный уровень жизни населения. А это и есть то, к чему должны стремиться власти. Именно они должны выстраивать экономическую политику и все ее составляющие таким образом, чтобы непременно добиться необходимого результата.

Диктатура реальных дел

В послевоенный период успехи советской экономики опирались на максимальную консолидацию общества и наличие вменяемых и грамотных руководителей у руля государства. Людям, прошедшим тяжелейшую войну, предстояло поднять страну из руин, и они понимали, что за них никто другой этого не сделает.

Одной из главных задач 4-й пятилетки, проведенной с 1946 по 1950 годы, было восстановление довоенного уровня промышленности. Однако к 1950 году объём промышленного производства уже превышал уровень 1940 года на целых 72%.

За период с 1946 по 1960 годы было восстановлено, построено и введено в действие 14 270 крупных промышленных предприятий. Жилой фонд в городах и посёлках увеличился в 2,3 раза. Введено в действие 915,5 млн. м² общей (полезной) площади жилищ. Помимо этого было построено 53,4 тыс. школ, а также большое число дошкольных учреждений, больниц, санаториев, магазинов, клубов и театров. Реальные доходы рабочих и служащих в расчёте на одного работающего к 1975 году по сравнению с 1940-м увеличились в 3,5 раза, а реальные доходы колхозников - в 5,8 раза.

Сложно себе представить, что было бы со страной, если бы во главе государства в тот непростой период появился некий деятель, проповедующий «плюрализм мнений», демократию, гласность и прочую говорильню. А вот трудовая дисциплина тогда была необходима как никогда, но в наши дни многие путают этот важнейший элемент успеха советской экономики с понятием «диктатура».

Вместо лапши - галоши

Нынешней российской власти тоже есть чем похвастаться. Мы построили Крымский мост, провели Олимпиаду в Сочи и Чемпионат мира по футболу, а ракеты наши теперь будут раскрашены под хохлому.

Комментируя экспортные возможности нашей страны во времена СССР, Владимир Путин в стенах Госдумы в 2012 году сделал неожиданный вывод:

«То, что мы производили, было никому не нужно. Потому что наши галоши никто не покупал, кроме как африканцы, которые должны были по горячему песку ходить…»

После этого заявления даже некоторые хорошо прикормленные депутаты не сдержали возгласов негодования. Интересно, что свои слова о галошах президент РФ не поленился повторить в ходе большой пресс-конференции в декабре 2019 года.

А теперь реальные факты. По состоянию на 1975 год, Советским Союзом произведен экспорт машин и оборудования на сумму 4,5 млрд. рублей. СССР являлся крупным экспортером металлургического, энергетического, химического и прочего промышленного оборудования. Из страны вывозились станки и даже комплектные заводы для различных отраслей промышленности. Структуру экспорта составляли тракторы, грузовые и легковые автомобили, суда, вертолеты и самолеты. Большим спросом пользовались советские изделия оптической и приборостроительной промышленности, сложное медицинское оборудование и фармацевтические препараты.

По данным на 1984 год, 57,5% экспорта приходилось на социалистические страны, свыше 30% - на развитые капиталистические государства, такие как ФРГ, Италия, Франция и Япония. Остальное доставлялось в развивающие страны.

Во время большой пресс-конференции в декабре 2020 года из уст главы нашего государства прозвучало еще одно интересное заявление. Главный редактор пензенской газеты «Молодой ленинец» задала президенту вопрос о возможности возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам. Владимир Путин отметил, что условием выполнения таких выплат является достаточная бюджетная обеспеченность, и добавил:

«Ленинцы знают, что работающим пенсионерам в Советском Союзе пенсию вообще не платили».

Это заявление также не осталось без внимания в российском медиа пространстве. Дело в том, что еще 31 декабря 1969 года Советом министров СССР было выпущено постановление N 995 «О мерах по дальнейшему повышению материальной заинтересованности трудоспособных пенсионеров по старости в продолжении работы после назначения пенсии». Согласно этому документу, работающие в СССР пенсионеры выплаты получали.

Интересный комментарий дал по этому поводу историк Борис Юлин изданию Накануне.RU:

«С 1969 года вышло постановление о том, чтобы выплачивать пенсию работающим пенсионерам, при этом первоначально там по разным категориям шли выплаты – кому-то 50%, кому-то 100%. Действовало в принципе одно достаточно известное правило 300 рублей. То есть суммарно пенсия и зарплата работающего пенсионера не должны были превышать 300 рублей. Но по тем временам это были очень большие деньги, средняя зарплата была меньше 180 рублей. То есть это очень хороший уровень жизни».

Кто же на протяжении такого долгого времени снабжает главу нашего государства недостоверной информацией? Надо бы поймать этого ирода и вывести из Кремля вон.

Закончить свое скромное повествование хочется, вспомнив о декларируемых «скачках» и «рывках» России последних лет. Последним «достижением» российских экономистов явилась госпрограмма «Стратегия-2020». Концепция долгосрочного социально-экономического развития страны предполагала, среди прочего, динамичное развитие экономики и повышение благосостояния российских граждан. Эксперты признали, что по состоянию на 2020 год программа оказалась практически полностью невыполненной.

По итогам реализации «Стратегии-2020» свое заключение сделали исследователи Центра стратегических разработок (ЦСР):

«К наиболее важным разделам Стратегии-2020, оказавшимся практически невыполненными, относится раздел "Новая модель экономического роста". Также в данном списке оказались разделы стратегии, основанные на реализации долгосрочных мероприятий, - развитие общественных институтов, жилищная политика, сокращение неравенства и бедности, реформа бюджетного сектора».

Что ж, хорошего тут добавить нечего, а плохое о мертвых не говорят.