Антилия – таинственный остров-призрак

Аргументы Недели → Мнение 13+

16 января 2021, 17:20 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Острова-призраки всегда притягивали моряков и искателей приключений. Те, у кого имелись достаточные средства, не раз организовывали экспедиции по поискам загадочных кусков суши в таинственном Атлантическом океане. Одной из интересных и неразгаданных по сей день тайн можно назвать сведения об острове Антилия, якобы располагающемся на западе от Испании. Он был нанесён на несколько древних карт. Некоторые даже считают, что под ним подразумеваются частички американских континентов, которые могли быть обнаружены ещё до Колумба. Также есть вероятность, что это Антильские острова, которые находятся недалеко от Мексики. Но плавали ли туда действительно моряки или же нет, мы, пожалуй, никогда уже не узнаем.

До открытия испанцами Америки загадочная Антилия отображалась на картах размером, как минимум, с Португалию. То, что это Азорские или Канарские острова абсолютно исключается. Азоры уже тогда были более-менее исследованы. Антилию помещали намного западнее Азорских островов, так что скорее всего речь действительно идёт о прибрежных к Америке землях. На морских картах 15-го столетия Антилия стала появляться практически регулярно. Некоторые современные исследователи советуют не привязываться к открытию Америки Христофором Колумбом. Те загадочные и далёкие земли могли быть не раз обнаружены древними мореплавателями, такими как викинги или даже финикийцы. Соответственно, нет ничего сверхъестественного в том, что Антилия упоминается задолго до 1492 года.

Загадочный остров, как поговаривают, был населён и на нём находилось Семь великих (или даже золотых) городов. Но кто именно их построил и кто там жил – неизвестно. Известно только то, что Антилия не раз появлялась на картах позднего средневековья. Даже Колумб планировал сделать там остановку, но заветный остров так и не обнаружил. Иногда Антилию приравнивают к таинственным Блаженным островам, о которых упоминали древнейшие источники. Как говорилось в мифах, Блаженные острова были настоящим раем на Земле, обителью светлых и чистых людей, пребывающих в вечной радости. Антилия прекратила упоминаться уже после 16-го столетия, когда морские просторы в Атлантике стали более изученными.