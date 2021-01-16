Американские экстремисты. Кто хочет тотального раскола в США?

Аргументы Недели → Мнение 13+

16 января 2021, 11:51 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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США давно считаются идеалом демократии, свободы и равенства во всём мире. Полагается, что это страна, где все соблюдают закон, и где царит порядок. Страна с полным отсутствием экстремизма и агрессивных группировок. Но 2020-й уже отчётливо показал всем, что это далеко не так. Изъяны находятся везде, даже у вполне благополучной и демократической страны, такой как Соединённые Штаты. Недаром ведь говорится в пословице, «В семье не без урода». «Уроды» существуют практически в каждой стране, даже самой демократической и благоприятной для проживания. Только в одних государствах их больше, а в других совсем мало. Такова уж суть человечества. Ничто не идеально.

В США радикальных группировок хватало и без «Блэк Лайвс Мэттер». Напомним, что «Блэк Лайвс Мэттер» активно проявляли себя в прошлом году. Стоило одному из полицейских нечаянно придушить афроамериканца на улице, как сразу же вспыхнули массовые бунты. «Блэк Лайвс Мэттер», ранее полуизвестная группировка, вдруг превратилась едва ли не в главную силу восстания. Экстремисты устраивали разбои и погромы, а потом стали призывать к «чёрному расизму». Беспредел продолжался на протяжении всех прошедших месяцев. И сейчас он далеко не закончился, а напротив – усугубился. Всему виной ожесточённая борьба двух президентов – республиканца Трампа и демократа Байдена. Оба – уже пожилые и импульсивные люди. Байден так вообще порою кажется, что живёт ещё во времена Холодной войны.

Противостояние президентов привело к увеличению числа радикалов на городских улицах Америки. ФБР всерьёз озабочено ситуацией. По последним данным, в ведомстве размышляют о возможности грядущего восстания в стране, причём вооружённого. 6 января 2021-го в Капитолии произошла трагедия. Агрессивно настроенные фанатики пытались штурмовать Конгресс. Столкновения привели к гибели 4-х человек. Это явление называли восстанием и терроризмом. Экстремисты активно упорствовали и пытались причинять вред. Говорилось даже, что они планировали убийство конгрессменов. После разгона мятежа, во всём обвинили Трампа. Но Трамп, как известно, не радикал. Властям Америки надо получше рассмотреть реального противника, который действительно угрожает демократии. «Блэк Лайвс Мэттер» - далеко не единственная угроза существования Штатов. Есть группировки и похуже.

К сожалению, в США отсутствуют реестры экстремистских и террористических организаций внутри страны. Соединённые Штаты активно противодействуют терроризму в мире, но не замечают, что происходит под боком. Мониторингом экстремистов в самих Штатах занимаются активисты и неправительственные организации. Можно привести в пример самые известные – MilitiaWatch и Southern Poverty Law Center. Большая часть экстремистов относятся к праворадикалам или ультраправым. Также существуют полувоенные формирования, называемые ополчением. Все эти люди обладают собственным вооружением. Не исключено, что они сотрудничают с мафиозными структурами и дельцами чёрного рынка. Многие из этих группировок совсем не различают, кто друг, а кто враг. Они готовы объявить тираном даже вполне демократичного человека, идущего на всё ради помощи согражданам. Скорее всего, под борьбой с тиранией они подразумевают попытки собственного прихода к власти.

В Америке до сих пор существуют неонацисты, кричащие о славе Гитлера и Третьего Рейха. Можно привести в пример такие организации, как National Socialist Movement и Atomwaffen Division. Также имеется немало расистских группировок и наследников ку-клукс-клана. Эти организации тоже можно отметить. В состав экстремистов входят любители оружия из Boogaloo Boys, радикальные трамписты из Proud Boys и конечно же сами «воители» Ку-клукс-клана. Из ультраправых можно выделить борцов с полицейскими из People`s Rights, агрессивных защитников родины из Light Foot Militia или Oath Keepers, а также ненавистников темнокожих из Three Percenters. Все эти группы имеют весьма сомнительную и тёмную историю, скрытую различными тайнами. На счету у организаций немало преступлений. Там состоят в основном крайне агрессивные люди, порою совсем неадекватные. И власти почему-то не желают серьёзно оценивать ситуацию с радикалами. Иногда кажется, что они уж слишком заигрались с проблемами на Востоке. А ведь самый опасный враг иногда находится совсем рядом, вплотную. Не замечать его – грубейшая ошибка.