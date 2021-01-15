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Аргументы Недели Мнение 13+

Британия: «ковидная битва»

, 17:13 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Британия: «ковидная битва»
Фото: cоцсети

С 4 января в Великобритании был официально введён тотальный локдаун. Это уже третье закрытие по всей стране. Тем не менее, это никак не снизило распространение коронавируса. 

Напротив, вирус продолжает своё развитие. Новая британская мутация, по данным экспертов, является куда более заразной, чем все остальные. Как бы власти ни пытались сдержать развитие «ковида», ни о каком благополучном исходе пока не идёт и речи. Заражаются уже практически все. Британцы порядком устали от пандемии и желают скорейшего окончания локдауна. Многие из них уже сыты по горло всем этим коронавирусным кризисом. К пандемии добавляются и экономические проблемы, о которых уже давно заговаривают в соцсетях.

Британия: «ковидная битва»

Данные статистики заболеваний пока что не внушают добрых предзнаменований. «Ковидная кампания» идёт по полным ходом, и пока не в пользу людей. На сегодня в Великобритании выявлено 3 260 558 заболевших. 86 015 человек уже умерли от осложнений. В основном, это пожилые люди, сердечники, обладатели побочных болезней и те, у кого слабый иммунитет. За 13 января был зафиксирован антирекорд в 1 564 человека. Именно столько людей умерло за сутки. На российских сайтах статистики наконец-то появились данные о выздоровевших. Количество исцелённых тоже растёт, и их сейчас – 1 406 967. В Яндексе же, по неизвестной причине, до сих пор сохраняется крайне низкая отметка выздоровевших.

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