Ксения Собчак о ситуации с Трампом: «Это разрушение той Америки, которую я очень любила»

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15 января 2021, 13:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: instagram.com

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Известная телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак прокомментировала на своей страничке в Instagram ситуацию, сложившуюся в американском обществе вокруг Дональда Трампа после выборов президента США.

Ксения Собчак:

- Мое лицо когда я читаю очередную весть о том, что главный редактор американского издания журнала Forbes Рэндалл Лейн заявил, что компании не должны нанимать сотрудников администрации действующего президента США Дональда Трампа.

«Пусть это станет известно деловому миру: наймите любого из ... сказочников Трампа, и Forbes будет считать, что все, о чем говорит ваша компания ..., — ложь», — написал Лейн в статье, опубликованной в журнале.

Я не люблю Трампа , но все что происходит вокруг него, весь этот лютый «маккартизм», это на самом деле логичное продолжение «Левацкой диктатуры» о которой я неоднократно писала. Вначале черные громят города, потому что «наши права важнее собственности», потом Кевина Спейси снимают с роли по недоказанным в суде обвинениям,а фильмы Джонни Деппа выпиливают с нетфликса. И все это делается ради мира и толерантности.

Отвратительная cancel-culture ,когда людей судят без суда ,и когда тот самый ненавистный, советский «облико-морале» становится важнее ,чем профессиональные заслуги человека.

Это конечно же разрушение той Америки, которую я очень любила. Очень, очень жаль.