Бенехаро – король-победитель Канарских островов

Аргументы Недели → Мнение 13+

15 января 2021, 13:35 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Завоевание Канарских островов европейцами началось ещё в 14-м веке, когда во Франции и Испании ходили легенды о таинственных землях Фортуны, упоминаемыми ещё в древних источниках Плиния. Также в те времена активно распространялось христианство. Вдохновлённые реконкистой, правители Иберийского полуострова рассчитывали обратить в католичество все окрестные народы. Первым европейскими визитом на Канары после античного периода стало прибытие на острова генуэзского капитана Малочелло. Вернувшись, он тотчас же передал на материк сведения об обнаруженных клочках земли. Затем прибытия европейцев на Канары участились. Но острова были обитаемы, и на них издревле жили практически неизвестные науке народности. Звались они гуанчами, и по уровню технологий всё ещё оставались на заре древнего мира. Но при этом, имели представления о мумификации усопших и могли строить ступенчатые пирамиды, больше похожие на мезоамериканские.

Острова завоёвывались европейцами один за другим. Местные племена не могли противостоять тяжёлым рыцарям и канонирам, уже успевшим прославиться на полях сражений. Нередко бывали случаи, когда аборигены становились пленниками колонизаторов и отправлялись на невольничьи рынки. Но были и те, кто устраивал захватчикам настоящую священную войну. Более сильное сопротивление гуанчей началось уже к концу 15 века, когда испанцы из объединённого королевства Кастилии и Арагона пытались завладеть всеми островами и провести насильственную христианизацию. Тогда короли (или менсеи) гуанчей решились противостоять конкистадорам. Положение осложнялось тем, что на каждом острове Канарского архипелага был собственный король. Для создания альянса нужно было объединиться. Но всё же перед лицом общей угрозы менсеи заключили между собой союз. Бенехаро, сын менсея Сердето и внук властителя Тенерфе Величайшего, правил королевством Анага, расположённом на острове Тенерифе. Оно считалось одним из самых крупных и процветающих государств островитян. И именно ему, Бенехаро, удалось не только ненадолго сдержать захватчиков, но и разгромить их наголову в открытом бою.

В 1494 году на остров Тенерифе прибыла масштабная экспедиция Испании во главе с полководцем Алонсо де Луго. У него было 30 кораблей, почти 200 тяжёлых рыцарей и 2000 кастильских солдат (в основном стрелков). Также имелись союзники из других островных королевств. Менсей Тенезор Семидан подчинился испанской воле и лично выступил в составе экспедиционных войск. Для более успешной колонизации Луго пытался наладить мирные отношения со многими королевствами Тенерифе. Соответствующие соглашения были подписаны с королями Анатерве Гуимаром, Икодой, Дауте, Адеже и Абоной. Все они выступали за союз с Испанией. Однако переговоры с Бенехаро не привели к должному успеху. Король Анаги отказался присоединяться к колонизаторам. Он начал готовиться к масштабной войне. Для этого он отправился на помощь к другим правителям, союзным его стране. К антииспанскому альянсу присоединились король Бенкомо из Таоро и король Такоронте из Акаумо. 31 мая 1494 года объединённые войска гуанчских менсеев нанесли сокрушительное поражение конкистадорам при Асентехо. Несмотря на технологическое преимущество, испанцы были разбиты наголову. Алонсо де Луго пришлось срочно покинуть Тенерифе.

Вооружение у гуанчей было самое, что не есть примитивное. У них даже не было железного оружия. В этом они были похожи на американских индейцев. Тем не менее, они хорошо знали родные земли и прекрасно ориентировались. Таким образом, гуанчам удалось ненадолго переломить ход войны. Вот только потом удача от них отвернулась. Через год Луго собрал новую армию и вернулся на Тенерифе. Но на острове уже бушевала страшная эпидемия. Разложение тел после битвы при Асентехо привело к возникновению неизвестной болезни. Она была названа летаргией гуанчей. Из-за этого пострадали многие властители островов. Летаргия привела к смерти короля Бенкомо, правителя Таоро. Это был один из главных союзников Бенехаро в борьбе с испанцами. Затем начали умирать многие гуанчские военачальники. Болезнь знатно ослабила сопротивление островитян. Испанцы, разумеется, этим воспользовались и усилили натиск. Им удалось разбить аборигенов ещё в нескольких сражениях. Сопротивление короля Бенехаро завершилось. У него больше не было шансов противостоять колонизаторам. Вскоре случилась вторая битва при Асентехо, где разгромлены оказались уже войска Бенехаро. Королю Анаги пришлось принять унизительные условия испанцев и признать их победу.

25 июля 1496 года между королём Бенехаро и Алонсо де Лугой произошла историческая встреча. В результате гуанчи объявили капитуляцию, а их верховный правитель подписал мирный договор. Вместе с ним в переговорах участвовали и другие короли островов. Все они согласились принять испанское владычество. Согласно условиям договора, гуанчи Тенерифе были обязаны принять католичество и избавиться от «языческого прошлого». В противном же случае их всех мог ждать костёр Инквизиции. Священникам жутко не нравились канарские дикари и их верования, а пирамиды могли и вовсе вызывать у них бурю ненависти. В те времена многие культурные памятники иноверцев нередко приравнивались к «изделиям сатанизма». Бенехаро отчётливо понял, что на кону стоит судьба его народа. Он принял условия испанцев и обратился в новую веру. Отныне он стал доном Педро де-лос Сантос. При этом, Бенехаро сохранял владения в Анаге, но уже не как полновластный король. На этом закончилась история масштабного сопротивления гуанчей. Со временем понятия «гуанчи» исчезло, и эти люди стали гражданами Испании. В честь великих подвигов своих древних королей они возвели им статуи в городе Канделария.