Зомби-гриб существует, но он заражает только насекомых

Аргументы Недели → Мнение 13+

15 января 2021, 00:11 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Само название «зомбирующего гриба» уже наталкивает на какую-то научную фантастику или фэнтези. Всё это бывает лишь в играх и кино, скажете вы. Однако всё далеко не так. На самом деле в природе действительно существует такая дрянь, которая паразитирует на остальных. Речь идёт о загадочном кордицепсе, спорыньёвом грибе. Данная форма жизни всерьёз способна паразитировать на других организмах. Жертвами её становятся, как правило, насекомые. В природе встречается до 400 видов кордицепсов. Те, которые способны вселяться в людей, пока что находятся лишь на страницах фантастических книг, но мутации и эволюцию грибов, между тем, никто не отменял.

Наибольшее разнообразие кордицепсов наблюдается в тропических регионах. Многие занимаются в прямом смысле проникновением в тела других организмов. Кордицепс однобокий, например, совсем не жалует муравьёв и доводит их до состояния зомби. Его споры изменяют поведение насекомых, превращая их в своего рода мутантов. Остальные муравьи уже не признают в заражённых сородичей. Поражённые муравьи уходят из колонии, забираются на высоту растения в 30 сантиметров и закрепляются на листках. Насекомое конечно же умирает, и при этом само не замечает, что уже давно находится под контролем. После смерти из тела муравья начинают произрастать красно-коричневые плодовые тела. Трупы продолжают распространять споры гриба по всей окрестности.

Кордицепс считается в Китае настоящим тоником и отличным средством для увеличения сексуальности. Также его употребляют в пищу. Но официальные медики предпочитают не касаться данного грибка и не рекомендуют вступать с ним хоть в какое-нибудь взаимодействие. Кордицепс по праву стал отличным вдохновением для множества писателей и сценаристов. Из известных фильмов на эту тему можно выделить «Новая эра Z», где мутировавший грибок превратил часть населения Земли в зомби. Ну и конечно же не стоит забывать про легендарную серию игр «The last of us», где кордицепс является главным виновником зомби-апокалипсиса на планете.