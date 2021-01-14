Массовые отравления в Дагестане. Бедствие продолжается

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14 января 2021, 16:53 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

В Дагестане 2021 год начался с крайне неприятных событий. В Буйнакске произошло массовое отравление людей. Среди пострадавших много детей. По последним сведениям, число госпитализированных достигло 83 человек. 69 из них составляют дети. Как утверждают некоторые члены правительства, причиной отравления стала питьевая вода, загрязнённая вредоносными элементами. Точная причина, являющаяся стопроцентной информацией, пока что не установлена.

По всему Буйнакску проводятся подворовые обходы. Буквально за день было осмотрено 359 человек. 10 детей с отравлениями уже были обнаружены. Двоих из них немедленно доставили в больницы.

Мэрия Буйнакска обратилась к жителям с рекомендациями воздержания использования воды из городских сетей. Также было отмечено о том, что лучше не использовать воду для приготовления пищи и в бытовых условиях. Власти посоветовали людям отстаивать воду и кипятить её, чтобы избежать непредвиденных ситуаций. Такие рекомендации были сделаны не только в Буйнакске, но и в недалёком Хасавюрте. Представители минздрава пока что выясняют точную причину столь серьёзных массовых отравлений и надеются на то, что ответы придут уже скоро.