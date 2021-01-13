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Аргументы Недели Мнение 13+

Без вины виноватый: от Трампа отворачиваются практически все, но за что?

, 21:11 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Без вины виноватый: от Трампа отворачиваются практически все, но за что?
Фото: cоцсети

Несмотря на должны меры помощи населению и достойное поведение, Дональд Трамп получил от своих сограждан… бурю ненависти. Правда речь идёт не о всех гражданах США, а только о сторонниках демократов и радикалов из «Блэк Лайвс Мэттер». Тем не менее, новоизбранный Байден продолжает считать Трампа худшим из всех американских лидеров. Сторонники предыдущего президента яростно отстаивают его позицию и сражаются за избавление доброго имени республиканского кандидата от «вражеской скверны». Тучи над Трампом по-прежнему продолжают сгущаться. В палате представителей Конгресса уже начато обсуждение импичмента и без того проигравшему Дональду Трампу. Многие находят это бессмысленным, так как Байден уже победитель, и вступит на свой законный пост всего лишь через несколько недель.

Без вины виноватый: от Трампа отворачиваются практически все, но за что?

Мятеж в Капитолии так же спихивается на Трампа. Считается, что именно его сторонники виновны в гибели людей и осаде исторического здания. Хотя при этом, основную вину стоит спихивать скорее на экстремистов и провокаторов, которые вообще могут быть не связаны с республиканцами. Одни только радикалы из «Блэк Лайвс Мэттер» за прошедший год привели к гибели куда больше людей, чем трампистские фанатики во время протестов 6 января. От Трампа сейчас отворачиваются практически все. На него сваливают едва ли не каждый смертный грех на этой Земле. От компании, принадлежащей бывшему лидеру США, отрёкся даже мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Он считает, что Трамп занимается мятежами и угрожает американскому народу. Нью-Йорк официально расторг контракт с Trump Organisation. Соглашения на эксплуатацию карусели в Центральном парке, двух катков и поля для гольфы будут отменены.

Без вины виноватый: от Трампа отворачиваются практически все, но за что?

В любом случае, положение Дональда Трампа сейчас очень сложное. А ведь человек действительно старался сделать Америку великой и всеми силами пытался не допускать никаких войн. Во время пандемии именно Трамп пошёл на выплаты каждому человеку в стране и довёл их до суммы в 1200 USD. И за всю доброту, которую он проявил по отношению к своему народу, ему отплатили восстаниями радикалов и массовыми обвинениями. Не исключено, что такими темпами на него ещё и повесят другие преступления и вообще попытаются упечь его надолго за решётку.

Армия

Пентагон намерен очистить свои ряды от сторонников Трампа

Пентагон намерен очистить свои ряды от сторонников Трампа

Пентагон объявил, что бойцы Национальной гвардии, охраняющие Капитолий США в Вашингтоне, округ Колумбия, перед Днем инаугурации будут вооружены. Пентагон проводит работу по выявлению в своих рядах сторонников Трампа и намерен преследовать их, как экстремистов, применяя уголовное законодательство.

Аргументы НеделиАвторы АН

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