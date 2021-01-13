Без вины виноватый: от Трампа отворачиваются практически все, но за что?

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 января 2021, 21:11 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Несмотря на должны меры помощи населению и достойное поведение, Дональд Трамп получил от своих сограждан… бурю ненависти. Правда речь идёт не о всех гражданах США, а только о сторонниках демократов и радикалов из «Блэк Лайвс Мэттер». Тем не менее, новоизбранный Байден продолжает считать Трампа худшим из всех американских лидеров. Сторонники предыдущего президента яростно отстаивают его позицию и сражаются за избавление доброго имени республиканского кандидата от «вражеской скверны». Тучи над Трампом по-прежнему продолжают сгущаться. В палате представителей Конгресса уже начато обсуждение импичмента и без того проигравшему Дональду Трампу. Многие находят это бессмысленным, так как Байден уже победитель, и вступит на свой законный пост всего лишь через несколько недель.

Мятеж в Капитолии так же спихивается на Трампа. Считается, что именно его сторонники виновны в гибели людей и осаде исторического здания. Хотя при этом, основную вину стоит спихивать скорее на экстремистов и провокаторов, которые вообще могут быть не связаны с республиканцами. Одни только радикалы из «Блэк Лайвс Мэттер» за прошедший год привели к гибели куда больше людей, чем трампистские фанатики во время протестов 6 января. От Трампа сейчас отворачиваются практически все. На него сваливают едва ли не каждый смертный грех на этой Земле. От компании, принадлежащей бывшему лидеру США, отрёкся даже мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Он считает, что Трамп занимается мятежами и угрожает американскому народу. Нью-Йорк официально расторг контракт с Trump Organisation. Соглашения на эксплуатацию карусели в Центральном парке, двух катков и поля для гольфы будут отменены.

В любом случае, положение Дональда Трампа сейчас очень сложное. А ведь человек действительно старался сделать Америку великой и всеми силами пытался не допускать никаких войн. Во время пандемии именно Трамп пошёл на выплаты каждому человеку в стране и довёл их до суммы в 1200 USD. И за всю доброту, которую он проявил по отношению к своему народу, ему отплатили восстаниями радикалов и массовыми обвинениями. Не исключено, что такими темпами на него ещё и повесят другие преступления и вообще попытаются упечь его надолго за решётку.