Коронавирусная обстановка в США по-прежнему серьёзная

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 января 2021, 09:41 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Коронавирус до сих пор не утихает и продолжает распространение по планете. На первом месте по числу заболевших всё так же находятся Соединённые Штаты. И именно в этой стране все необходимые меры ограничений соблюдаются не слишком, или даже лучше сказать, почти вообще не соблюдаются. Люди продолжают выходить на улицы без защитных средств и активно участвовать в борьбе двух президентов за власть. Массовые скопления, как известно, сильно влияют на рост заболеваемости. Призывы медиков к осторожности почти никто не слушает. Общую ситуацию можно назвать крайне неблагоприятной.

Администрация новоизбранного Джо Байдена уже размышляет над проблемой, которая вот-вот превратится в самую настоящую экономическую трагедию. Пандемия уже привела к серьёзному экономическому кризису в Штатах, и это сказывается на всех отраслях. Из-за стремительного распространения вируса возникают множество проблем в военной сфере. Наблюдается резкое сокращение военного бюджета страны. По прогнозам экспертов, это сокращение в ближайшем будущем оставит США без межконтинентальных баллистических ракет.

На сегодня в Штатах уже более 23 миллионов заражённых новой коронавирусной инфекцией. Точная цифра – 23 368 225. 13 816 028 человек успешно вылечились от заразы. 389 599 пациентов погибли от осложнений.