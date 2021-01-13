Влияние музыки на психику людей

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 января 2021, 06:48 [ «Аргументы Недели», Елизавета ОРЕХОВА ]

Фото: соцсети

Испокон веков люди прибегали к музыке, чтобы связаться с природой, познать истину и погрузиться в определенное состоянии, которое помогает прийти к внутреннему балансу. Но всегда ли песни и мелодии положительно влияют на сознание и поступки людей? И возможно ли совершить страшные преступления под влиянием музыки?

Топ «смертельных» песен:

1. Вся страна ужаснулась, когда в известных СМИ вышли статьи о страшной истории. Студент МГТУ имени Баумана Артем Исхаков убил свою бывшую девушку и покончил жизнь самоубийством 23 января 2018 года. В предсмертной записке суицидника было написано, что именно участники группы «Мы» Ева Краузе и Daniele Shake песней «Возможно» побудили молодого человека расправиться с бывшей возлюбленной, которая его отвергла. Артем объяснил обвинение строчками из песни: «Прости, мне придется убить тебя. Ведь только так я буду знать точно, что между нами ничего и никогда уже не будет возможно». Далее была выпущена петиция о запрете песни «с суицидальными наклонностями» «Возможно, и спустя 2 дня, группа заявила о своем распаде.

2. Женщины-маньяки – вещь довольно редкая в нашем мире. У человека в голове не может ассоциироваться жестокость с милой дамой средних лет. Но эта история именно об убийце. Женщина по кличке «Ангел Смерти» убила и ограбила семерых мужчин. На суде Эйлин Уорнос утверждала, что ее жертвы были насильниками, и она не жалеет о случившимся. Женщина самой древней профессии была фанаткой группы «10,000 Maniacs», названная в честь малоизвестного фильма ужасов «Две тысячи маньяков». Именно творчество этой музыкальной группы Эйлин попросила, чтобы играло на ее похоронах. После 10 лет в камере смертников женщина сама попросила устроить ей казнь, так как по ее словам «Я одна их тех, кто всерьез ненавидит человеческую жизнь и будет убивать снова». Уорнос казнили 9 октября 2002 года с помощью смертельной инъекции.

3. Косвенно британский популярный певец Оззи Осборн стал «убийцей». 19-летний Джон Дэниел Макколам лежал на кровати и слушал песню своего любимого исполнителя «Suicide Solution». После чего, всегда веселый и позитивный юноша взял пистолет и застрелился. В трагедии, которая случилась 26 октября 1984 года, родители Джона стали обвинять Оззи Осборна. Как они заверяли, песня музыканта, в которой присутствовали слова «Самоубийство – это единственный выход», изменили сознание молодого человека. Через 2 года родители Джона подали на певца в суд, но Осборн посчитал трагедию случайным стечением обстоятельств. Но эта песня «убила» не одного Макколама. В 1986 году еще один подросток покончил жизнь самоубиством после прослушивания «Suicide Solution». Но так или иначе, суд не назначил какое-либо наказание Оззи Осборну.

Оззи Осборн

Порой, исполнители и композиторы, которые делятся со своей аудиторией новыми песнями, не всегда задумываются о возможных последствиях. А неустойчивая и сломанная психика определенных людей расценивает песни или мелодии как «призыв к действию». Но, что бы там ни было, какие-либо музыкальные произведения не оправдывают кровожадные убийства.