Наследие цивилизации Му. Тайна пирамид Йонагуни до сих пор не раскрыта

Аргументы Недели → Мнение 13+

12 января 2021, 18:23 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Научное мировое сообщество продолжает «активно» игнорировать таинственные памятники Йонагуни. Речь идёт о загадочных террасных образованиях, обнаруженных на океаническом дне недалеко от островов Рюкю. Открыты они были в 1986 году директором турассоациации Китахиро Аратакэ. Он сразу же сообщил об этом японским учёным. В газетах заблистали заголовки о найденном подводном городе. Позднее это место стало излюбленным для дайверов и различного рода учёных, в частности криптоисториков.

Большая часть представителей мирового научного сообщества признаёт террасные образования творением рук природы. Но японское сообщество считает иначе. К тому же многие учёные, которые действительно там бывали и путешествовали с дайверами, приходят к мнению, что эти образования никак не могут иметь естественное происхождение.

Дайверы уже достаточно хорошо исследовали таинственный подводный город. То, что это город – не оставляет никаких сомнений. Там были найдены множество элементов настоящих архитектурных памятников. Есть даже нечто, напоминающее основания древних пирамид, сделанных в мезоамериканском стиле. Там также была обнаружена гигантская семиметровая статуя головы, а затем и не менее таинственный монумент черепахи. Все эти сооружения явно построены представителями доледниковой цивилизации, и отрицать это, как минимум глупо. Природа почти никогда не придаёт ничему правильную форму. Это свойственно скорее человеку. В случае с артефактами Йонагуни – все эти сооружения обладают свойствами, характерными как раз для творений человеческих рук. Почему же официальные учёные идут на опровержение – почти никто не знает, но вероятно, дело в банальной лени и нежелании платить баснословные суммы. Ведь на детальное исследование подводных культур Тихого Океана действительно может уйти немало денег. Но зато японцы уже давно приравнивают террасные образования к памятникам архитектуры древней Пацифиды и никак не стесняются об этом говорить.

Более того, геологи вполне детально исследовали один из монументов подводного города. Они посчитали, что в общей сложности ему должно быть больше 10, а то и 16 000 лет. Получается, что цивилизация Пацифиды (затонувшего континента Му), о которой так много говорят древние источники, могла существовать в реальности. Недаром ведь о ней так много сведений в мифах и легендах. Да и сами обитатели Полинезии нередко заявляют, что когда-то в далёком прошлом они все жили на одном большом острове. Многие островитяне порою открыто говорят о существовании легендарной «большой земли». Океаническое дно центральной части Тихого океана ещё не исследовано, но вполне вероятно, что и там можно отыскать древнейшие памятники архитектуры. Кстати, помимо таинственных пирамид Йонагуни, исследователями были обнаружены неизведанные подводные лабиринты у островов Керама, также цилиндрические углубления возле острова Агуни и даже остатки древней дороги в проливе между Тайванем и Китаем. Скорее всего, речь также идёт о всё той же загадочной цивилизации, тайну которой нам только предстоит раскрыть.