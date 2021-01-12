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Аргументы Недели Мнение 13+

Наследие цивилизации Му. Тайна пирамид Йонагуни до сих пор не раскрыта

, 18:23 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Наследие цивилизации Му. Тайна пирамид Йонагуни до сих пор не раскрыта
Фото: соцсети

Научное мировое сообщество продолжает «активно» игнорировать таинственные памятники Йонагуни. Речь идёт о загадочных террасных образованиях, обнаруженных на океаническом дне недалеко от островов Рюкю. Открыты они были в 1986 году директором турассоациации Китахиро Аратакэ. Он сразу же сообщил об этом японским учёным. В газетах заблистали заголовки о найденном подводном городе. Позднее это место стало излюбленным для дайверов и различного рода учёных, в частности криптоисториков.

Наследие цивилизации Му. Тайна пирамид Йонагуни до сих пор не раскрыта

Большая часть представителей мирового научного сообщества признаёт террасные образования творением рук природы. Но японское сообщество считает иначе. К тому же многие учёные, которые действительно там бывали и путешествовали с дайверами, приходят к мнению, что эти образования никак не могут иметь естественное происхождение.

Наследие цивилизации Му. Тайна пирамид Йонагуни до сих пор не раскрыта

Дайверы уже достаточно хорошо исследовали таинственный подводный город. То, что это город – не оставляет никаких сомнений. Там были найдены множество элементов настоящих архитектурных памятников. Есть даже нечто, напоминающее основания древних пирамид, сделанных в мезоамериканском стиле. Там также была обнаружена гигантская семиметровая статуя головы, а затем и не менее таинственный монумент черепахи. Все эти сооружения явно построены представителями доледниковой цивилизации, и отрицать это, как минимум глупо. Природа почти никогда не придаёт ничему правильную форму. Это свойственно скорее человеку. В случае с артефактами Йонагуни – все эти сооружения обладают свойствами, характерными как раз для творений человеческих рук. Почему же официальные учёные идут на опровержение – почти никто не знает, но вероятно, дело в банальной лени и нежелании платить баснословные суммы. Ведь на детальное исследование подводных культур Тихого Океана действительно может уйти немало денег. Но зато японцы уже давно приравнивают террасные образования к памятникам архитектуры древней Пацифиды и никак не стесняются об этом говорить.

Наследие цивилизации Му. Тайна пирамид Йонагуни до сих пор не раскрыта

Более того, геологи вполне детально исследовали один из монументов подводного города. Они посчитали, что в общей сложности ему должно быть больше 10, а то и 16 000 лет. Получается, что цивилизация Пацифиды (затонувшего континента Му), о которой так много говорят древние источники, могла существовать в реальности. Недаром ведь о ней так много сведений в мифах и легендах. Да и сами обитатели Полинезии нередко заявляют, что когда-то в далёком прошлом они все жили на одном большом острове. Многие островитяне порою открыто говорят о существовании легендарной «большой земли». Океаническое дно центральной части Тихого океана ещё не исследовано, но вполне вероятно, что и там можно отыскать древнейшие памятники архитектуры. Кстати, помимо таинственных пирамид Йонагуни, исследователями были обнаружены неизведанные подводные лабиринты у островов Керама, также цилиндрические углубления возле острова Агуни и даже остатки древней дороги в проливе между Тайванем и Китаем. Скорее всего, речь также идёт о всё той же загадочной цивилизации, тайну которой нам только предстоит раскрыть.

Наследие цивилизации Му. Тайна пирамид Йонагуни до сих пор не раскрыта

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