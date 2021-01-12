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Британские учёные не отвергают теорию зоонозности COVID-19

, 11:12 [ «Аргументы Недели», , Журналист ]

Британские учёные не отвергают теорию зоонозности COVID-19
Фото: соцсети

На сегодня коронавирус поразил уже более 80 миллионов человек по всему земному шару. С каждым днём продолжает заражаться несколько сотен тысяч человек.

Совсем скоро, показатели распространения инфекции могут сравняться с «испанским гриппом», вспыхнувшим в 1918-1920-х годах. Большая часть людей по всему миру, включая некоторых учёных, склоняется к мнению, что нынешний коронавирус был выведен лабораторным путём. Но по мнению британских экспертов из Кембриджа, теория искусственного происхождения может быть подвергнута сомнению.

Британские учёные не отвергают теорию зоонозности COVID-19

Исследователи считают, что есть своего рода общий механизм, позволяющий данной группе вирусов мутировать и переходить от животного к человеку. Они проводили изучение вируса Ratg13, родственного нынешнему «ковиду». Белок у Ratg13, играющий роль в заражении здоровых клеток, не может нормально связываться с человеческими клеточными рецепторами. Но если его попробовать запихнуть в элементы «ковидного» белка, то заражение будет проходить более эффективно. Между животными и человеком может существовать «промежуточный носитель».

Но всё же зоонозные теории становятся непопулярными ввиду того, что многие эксперты также COVID-19 исключительно рукотворным, обнаружив в нём такие элементы, которые не свойственны природным вирусам. Поэтому версия Кембриджских профессоров скорее всего будет оспорена и не принята людьми.

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