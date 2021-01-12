Британские учёные не отвергают теорию зоонозности COVID-19

Аргументы Недели → Мнение 13+

12 января 2021, 11:12 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

На сегодня коронавирус поразил уже более 80 миллионов человек по всему земному шару. С каждым днём продолжает заражаться несколько сотен тысяч человек.

Совсем скоро, показатели распространения инфекции могут сравняться с «испанским гриппом», вспыхнувшим в 1918-1920-х годах. Большая часть людей по всему миру, включая некоторых учёных, склоняется к мнению, что нынешний коронавирус был выведен лабораторным путём. Но по мнению британских экспертов из Кембриджа, теория искусственного происхождения может быть подвергнута сомнению.

Исследователи считают, что есть своего рода общий механизм, позволяющий данной группе вирусов мутировать и переходить от животного к человеку. Они проводили изучение вируса Ratg13, родственного нынешнему «ковиду». Белок у Ratg13, играющий роль в заражении здоровых клеток, не может нормально связываться с человеческими клеточными рецепторами. Но если его попробовать запихнуть в элементы «ковидного» белка, то заражение будет проходить более эффективно. Между животными и человеком может существовать «промежуточный носитель».

Но всё же зоонозные теории становятся непопулярными ввиду того, что многие эксперты также COVID-19 исключительно рукотворным, обнаружив в нём такие элементы, которые не свойственны природным вирусам. Поэтому версия Кембриджских профессоров скорее всего будет оспорена и не принята людьми.