Космос неподсуден

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 января 2021, 11:00 [ «Аргументы Недели», Владимир Леонов, Обозреватель отдела Промышленность ]

Фото: cоцсети

Останкинский суд города Москвы удовлетворил иск о защите чести и деловой репутации, поданный главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным к трем СМИ: ООО «Небоход-медиа», ООО «ПремьерМедиаИнвест» и АО «ИД «Аргументы недели».

С «Аргументов недели» постановлено взыскать 20 тысяч рублей, и с главного редактора «АН» Андрея Угланова – еще 10 тысяч. Честь и репутация господина Рогозина, по мнению чиновника, пострадали не в результате череды громких провалов руководимой им космической отрасли, а в результате того, что средства массовой информации посмели об этом сообщить.

Что происходит на орбите

Сначала только факты. В 2009-2015 годах Россия стабильно занимала первое место в мире по количеству успешных космических пусков. До 40% космического пирога доставалось нам. Но начал активно летать Китай, в США появился Илон Маск с новыми ракетами-носителями, и Россия скатилась - сначала стала второй в 2016 и 2017 годах (22%), а потом уверенно закрепилась на третьем месте - 18% - в 2018-м. В том году Китай поднимался на орбиту 39 раз, США - 31, а Россия - 17. Илон Маск успешно демпинговал, и стоимость выведения 1 килограмма полезного груза у него значительно ниже, чем способен предложить заказчикам Роскосмос.

После назначения в мае 2018 на должность главы государственной корпорации Дмитрий Рогозин пообещал вернуть России первенство и в 2019 году обеспечить огромное по современным меркам количество пусков - 45. Но в итоге Россия с 22 пусками стала второй после Китая, который 34 раза выводил полезную нагрузку в космос. Из плюсов - второй год без аварийных пусков, с космодрома "Плесецк" полетела тяжёлая "Ангара" с имитатором полезной нагрузки.

С 2011 года Роскосмос был монополистом по части пилотируемой космонавтики. Американцы закрыли программу "Спейс Шаттл" и оказались в полной зависимости от России и её "Союзов". Да и до того российские ракеты-носители исправно возили на МКС астронавтов НАСА (NASA), европейцев, канадцев и японцев. В 2007-2017 годах за эти услуги только от НАСА Роскосмос получил 3,4 млрд. долларов. А стоимость 1 места в корабле "Союз" выросла с 20 до 81 миллиона долларов. Плюс - космические туристы. Но сегодня американцы с монополией Роскосмоса покончили - главной сенсацией 2020 года стали полеты американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon. Первый корабль, полностью разработанный частной компанией и сертифицированный NASA, начал возить астронавтов к Международной космической станции.

В результате российская космонавтика продолжает терять свои позиции на международной арене и вынуждена заниматься доводкой старых проектов. В то время как китайцы и американцы занимаются освоением новых прорывных технологий, которые в итоге вовсе оставят русский космос достоянием истории.

Казалось бы, как можно упрекать Дмитрия Рогозина в том, что Россия потеряла выгодный рынок коммерческой космонавтики? Он занял пост в Роскосмосе только в мае 2018-го. Но не стоит забывать, Дмитрий Олегович 23 декабря 2011 года президентом России Дм. Медведевым был назначен заместителем председателя Правительства Российской Федерации. На этой должности он курировал ВПК, оборонзаказ, национальную оборону, мобилизационную подготовку, морскую политику, атомную и ракетно-космическую, судостроительную, авиационную, радиоэлектронную промышленность, экспортный контроль, военно-техническое сотрудничество, гражданскую оборону, пограничную политику, Арктику, а также строительство космодрома «Восточный».

В январе 2012 года он был к тому же назначен председателем военно-промышленной комиссии при правительстве России. В сентябре 2014 года комиссия получила статус «при президенте РФ», а должность председателя ВПК занял президент Владимир Путин. Рогозин стал его заместителем по ВПК и возглавил её Коллегию.

Почему так подробно мы расписали карьеру главы Роскосмоса? Всё очевидно - с 2011 года деятельность России в космосе, программы и планы, полностью контролировались именно им.

Ещё повоюем!

А теперь смотрим исковое заявление. Первая претензия к словам "Уже два года Рогозин чудит в "Роскосмосе". И комментарий юристов главы госкорпорации: "Данный фрагмент означает, что с момента назначения на должность Д.О.Рогозин как глава госкорпорации "Роскосмос" совершает нелепые поступки".

Но позвольте, это разве "Аргументы недели" предложили раскрашивать ракеты-носители под гжель и хохлому? А робот Фёдор, зачем его было возить на станцию? Или непонятное в условиях кризиса желание снять художественный фильм с актёрами на орбите, на МКС? Тут даже вице-премьер Юрий Борисов, сегодня он курирует космос, возмутился. В интервью РБК он выразился однозначно: "У контролирующих органов возникнут вопросы еще на старте: вы что делаете? На что вы собираетесь потратить деньги налогоплательщиков?" И далее: "Я вам гарантированно могу сказать, что пока я на этом посту, я не пропущу мероприятия по финансированию художественного фильма за государственный счет. Точно не пропущу".

Следующая претензия к статье в "АН": "Некогда энергичный советский космический конвейер затормозился стараниями "рогозиных-комаровых" до черепашьего хода". Данный фрагмент, по версии истца, означает, что Д.О.Рогозин на посту генерального директора Госкорпорации "Роскосмос" способствовал деградации советского космического наследия, российская ракетно-космическая отрасль не развивается, новые программы не реализуются.

Тогда возвращаемся к цифрам. 1990 год - 79 пусков СССР, 27 - США. Год 2020-й - Китай 39, США - 37, Россия - 16. Мы же не писали, что Дм. Рогозин сознательно тормозил работу отрасли. Он старался, но увы, показатели сегодня не в пользу Роскосмоса.

Наше издание всегда готово радоваться успехам. Например, нам известно, что именно Дмитрий Рогозин ещё в должности вице-премьера поддержал проект крайне нужного стране самолёта Ил-114-300, который недавно совершил первый испытательный полёт. За что ему отдельное спасибо.

Уважаемый суд встал на сторону обиженного чиновника, согласившись, что характеристика господина Рогозина в СМИ вредит его репутации больше, чем результаты его работы. Уважая решение суда, мы не можем не отметить, что судья, выносившая решение, к сожалению, не имеет специальных компетенций в рассматриваемом вопросе. Иначе сложно понять, почему судом не приняты во внимание не только заявления экспертов, но и результаты поверки Счетной палаты, нашедшей, по сообщению пресс-службы палаты «Интерфаксу» 29 мая 2019 г., в деятельности Роскосмоса за 2018 год нарушений на 50 миллиардов рублей.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что отдаст отсуженные у редакции 30 тыс. рублей на благотворительность. Нам не жалко этих денег на добрые дела, мы ведем собственные благотворительные проекты на гораздо большие суммы. Но нам очень жалко, что десятки миллиардов бюджетных денег, собираемые с простых людей, тратятся крайне неэффективно. И так считают не только эксперты, журналисты, но и подтверждает Счётная палата.

Учитывая, что честь и репутацию господина Рогозина представлял известный по процессу над Михаилом Ефремовым гражданин Добровинский и двое его партнеров, смеем предположить, что господин Рогозин на адвокатов потратил больше, чем получит по решению суда. Но, вероятно, государственные служащие уровня Рогозина зарабатывают достаточно, чтобы нанимать дорогих граждан.

«Аргументы недели» приняли решение подать апелляцию (очень надеемся, что решение суда первой инстанции в полном объеме будет изготовлено и направлено в наш адрес с соблюдением процессуальных сроков). Ведь, по сути, решение суда представляет собой своеобразный нонсенс. Из него фактически следует, что гражданин РФ и средство массовой информации не имеет права высказывать свое мнение относительно информации, предоставленной Рогозиным в интервью РИА Новости, если это мнение не совпадает с мнением самого Рогозина. Получается, про Рогозина, как про покойника, либо хорошо, либо ничего.

В соответствии с п.9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» «Государственные должностные лица могут быть подвергнуты критике в СМИ в отношении того, как они исполняют свои обязанности, поскольку это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий». Вот и воспользуемся постановлением Пленума. И пойдем до конца.