Кто же напал на «Эссекс»? «Моби Дик» был основан на реальных событиях

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 января 2021, 18:08 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Многие уже успели прочесть легендарное произведение Германа Мелвилла «Моби Дик», повествующее о нападении на корабль доисторического кита. Судя по всему, речь шла как раз о загадочном криптиде, левиафане Мёлвилла или предке всех кашалотов. Но само произведение было написано отнюдь не из-за бурной фантазии автора. Мелвилл много беседовал с моряками и китобоями, а также слышал немало разных историй на тему морских приключений. «Моби Дика» он создал, благодаря рассказам моряков с корабля «Эссекс», которые впервые за долгое время подверглись китовой атаке. Вообще, кашалоты и многие киты – создания дружелюбные, и на людей не привыкли нападать. Но случай с «Эссексом» в 1820 году надолго вошёл в историю. Это было первое из известных нападений китов на корабли.

Кто же именно напал на это китобойное судно – пока неизвестно, да и известно едва ли будет в ближайшее время. Благодаря «Моби Дику» мы строим разные предположения. Это мог быть доисторический криптид. Кстати, Левиафан Мёлвилла действительно существовал на самом деле, и он вполне мог сохраниться до наших дней, как и всякие остальные криптиды. Вопрос о том, напал ли на «Эссекс» Левиафан Мёлвилла или же это был просто взбесившийся кашалот, до сих пор остаётся открытым. Но пострадала команда судно весьма серьёзно. Проблема была ещё и в том, что «Эссекс» несколько раз подвергался поломке. Особенно пострадал он во время шквала. Это привело к повреждению брамселя и трёх вельботов. Несмотря на нанесённый ущерб, капитан корабля продолжил плавание.

Встреча с китами у команды «Эссекса» произошла 20 ноября 1820 года в 8 часов утра. Это случилось за несколько тысяч миль от побережья Южной Америки в Тихом океане. Вызвать на помощь тогда было попросту нереально. Каждый, выходя в открытое море, был сам за себя. Только лишь коллективная работа спасала ситуацию. Моряки рассказывали о появлении гигантского белого кашалота длиной примерно в 26 метров (!), а то и больше. Между тем, общая длина обычного кашалота составляет всего-то 18-20 метров. Сразу же возникает загадка, с кем именно произошла встреча. Либо команда столкнулась с каким-нибудь мутантом, больным гигантизмом, либо же речь действительно идёт о выжившем криптиде.

Вначале кит лежал неподвижно неподалёку от корабля. Затем же он словно бы «вскочил» и начал быстро двигаться по направлению к «Эссексу». Он сумел протаранить судно и нырнуть под него. Один из участников плавания был готов уничтожить животное гарпуном, но этого так и не случилось. Как оказалось, кашалот находился на незначительном состоянии от руля. Попадание гарпуна могло спокойно взбесить монстра, и он бы одним ударом разрушил руль. Кит же приготовился ко второй атаке и на этот раз сокрушил «Эссекс». Он легко проломил носовую часть корабля, отбросив его назад. Между тем, общий вес «Эссекса» составлял 238 тонн! После этого загадочный криптид просто скрылся из виду и более не появлялся. Команде корабля пришлось применить неимоверные усилия, чтобы хоть как-то выжить. Об этом достаточно подробно расписывается в «Моби Дике».