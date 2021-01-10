"Декларация о поражении" – это унижение Трампа или самозащита в критике парламентской оккупации

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 января 2021, 15:44 [ «Аргументы Недели», Константин Крохмаль, специальный корреспондент газеты "Аргументы Недели" ]

Фото: соцсети

Президент США Трамп пообещал плавную смену правительства, наконец–то объявив о своем поражении. В коротком видеообращении 7 января он заявил, что «новая администрация будет создана 20-го числа. Мы сосредоточимся на плавном переходе к администрации», и сделал «заявление о поражении», от которого он до этого дня отказывался. В случае, когда его сторонники заняли парламент по подстрекательству президента, вероятность его проигрыша и ухода, а так же осуждения со стороны граждан США, была повышена, а признание победы Байдена означает его «бегство» и «уход в глухую защиту» от политических гонений, которые вероятно должны последовать после инаугурации нового Президента США, так что это была его последняя попытка с «холостым выстрелом в воздух».

Оккупация парламента сторонниками Трампа 6-го января была настолько шокирующей, что это было названо «актом насилия, по аналогии с тем как британские войска вторглись в парламент в августе 1814 года во время войны США и Великобритании». Парламент является символом демократии в США, и в нем существует сильная оппозиция со стороны общества в целом.

«Темный день в истории парламента», - сказал о захвате Парламента вице-президент Пенс.

«Это нападение на демократию и верховенство закона. Те, кто вторгся в Конгресс, являются не демонстрантами, а мятежниками и террористами», - сказал он. Вице-президент Пенс, который, наконец объявил о победе г-на Байдена на президентских выборах в парламенте США 7-го января, также косвенно критиковал президента, заявив: «Насилие не победит. Это темный день в истории парламента». Бытует мнение, что его «разрыв» с президентом стал окончательным.

По данным американских СМИ, не только Демократическая, но и Республиканская партия резко осудили инцидент. «Это попытка государственного переворота. Наследие президента будет ужасным», - сказал сенатор Ромни, который долгое время критиковал президента, обвиняя его в том, что «инцидент был мятежом, спровоцированным президентом». «Это результат уродливого способа Трампа подпитывать своих сторонников», - сказал сенатор Сус.

«Парламентское нападение» со стороны сторонников Трампа, превратившихся в толпу крушащую все на своем пути, произошло во время обсуждения проблемы победы г-на Байдена, но некоторые политики республиканцы, Роджерс и другие выразили несогласие с победой г-на Байдена на этих выборах. Он остановил оппозицию и перешел на сторону, которая согласилась с избранием г-на Байдена. Тем не менее, немногим менее 140 республиканских членов Палаты представителей выступили против избрания г-на Байдена, возможно, подчеркнув этим, то, что эта партия превратилась в «партию Трампа».

Председатель Палаты представителей Демократической партии Пероши, парламент которого гордится тем, что является «крепостью демократии», сильно разозлился. Председатель Пероши встретился с госсекретарем Сената Шумером 7-го января и призвал вице-президента Пенса выполнить статью №25 Конституции, чтобы уволить президента Трампа. Указывая на то, что президентский срок заканчивается всего через 13 дней, председатель выразил озабоченность наступающим кризисом, приведя аналогию и сравнив с тем, что «последующие дни могут быть похожи на шоу ужасов», а Шумар сказал: «Г-н Трамп останется президентом на один день. Так не должно быть".

Положение статьи №25 Конституции гласит, что «если президент признан недееспособным, вице-президент и большинство министров могут уведомить парламент и распустить его». Если президент высказывает возражение, его можно отправить в отставку с согласия более двух третей голосов, как Палаты представителей, так и Сената. Некоторые газеты сообщают, что вице-президент Пенс, похоже, отказался от поддержки Трампа. Если г-н Пенс конкретно не ответит, Пероши заявил, что рассмотрит денонсацию президента, и сказал, что продолжит процедуру второй денонсации после подозрений по «делу Украины». Однако на самом деле довести Трампа до наказания за короткий оставшийся срок практически невозможно. Сейчас это рассматривается сторонниками Трампа, как политический ход, направленный на оказание давления на президента.

Не только конгрессмены разочаровались в Дональде Трампе. Министры и руководители администрации также становятся более критичными в отношении к нему. Министр транспорта Чао объявил, что уйдет в отставку 11-го января, заявив, что нельзя игнорировать захват парламента. Министр образования Девос 7-го января также подал заявление об отставке. Сообщается об отставке вице-президента Поттинджера и заместителя пресс-секретаря Мэтьюза. Некоторые американские газеты, такие как Wall Street Journal и другие, в своих редакционных статьях потребовали от Трампа скорейшей отставки.

После информационного прессинга Дональд Трамп сначала некоторое время хранил молчание. Однако вечером 6-го января он выпустил одноминутное видео, возможно, потому, что осознал всю серьезность вопроса из-за резкой критики не только со стороны стран союзников, но и из-за рубежа, например из Великобритании и Японии. Вместо того, чтобы обвинять мафию, оккупировавшую парламент, он назвал лиц захватывающих парламент «особенными людьми» и сказал противоречивые слова: «Я понимаю чувства всех, но мне нужен закон и порядок. Идите домой». Но как видится, конфликт еще далек от стадии разрешения. Поговаривают, что Дональд Трамп уже готовит свой самолет, что бы в случае неблагоприятной для него ситуации срочно вылететь из страны, оптимальный маршрут через Аляску в Россию. Мы будем следить за развитием событий.