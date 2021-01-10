«Ковид» бы показался обычным насморком. Немного о пандемии Ракгульской чумы в «Звёздных войнах»

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 января 2021, 12:00 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Во вселенной «Звёздные войны» существует немало интересных событий, многие из которых поистине поражают воображение. Сеттинг Джорджа Лукаса богат не только межгалактическими конфликтами и яростными схватками империй, но и различными эпидемиями. Одной из таких эпидемий является Ракгульская чума, которая позднее переросла в настоящую пандемию. Считается, что чума была сделана искусственно, и её автором являлся лорд Карнесс Мурр, один из древних ситхских колдунов. Этот волшебник сумел изготовить поистине чудовищное оружие для борьбы со своими врагами. Но за всеобщую пандемию в галактике был ответственен далеко не Мурр, а доктор Лоррик из Тионского пространства. Именно он превратил чуму в весьма действенное оружие, которое едва не заразило всю известную галактику. Случилось это дело за несколько тысяч лет до основных событий трилогии.

Так уж случилось, что Мурр, первый создатель чумы, погиб до претворения своих планов. Но свою мощь он сумел заключить в особый талисман. Этот талисман был позднее привезён на планету Тарис. С помощью колдовского оберега Мурр распространял чуму на любое живое создание. Таким образом, первой планетой, где началась эпидемия, можно назвать Тарис. Там чума распространилась почти на всех нижних уровнях экуменополиса. Главными симптомами болезни являлись кровавые выделения из глаз, носа и ушей, жуткое искривление тела и бледность кожи. Инфицирование могло осуществиться через укус или царапину, совершённую больным чумой. Ракгульская чума была далеко не обычным заболеванием. Инфицированные не умирали страшной смертью, а после ухудшения симптомов, превращались в подобие зомби. Они начинали нападать на любых здоровых существ и стремительно заражать их. Таким образом, больные чумой получили название ракгулов. На последних стадиях болезни выглядели они ужасающе, обладали длинными когтями, острейшими зубами и более высоким ростом.

Благодаря применению оружия доктора Лоррик, модернизированный ракгульский вирус попал на корабль под названием «Звёздная мечта». Крейсер потерпел крушение на планете Татуин, где позже началось заражение. В те времена галактика была поделена на республиканские владения и земли Империи Ситхов. Но против чумы ситхи и республиканцы боролись бок о бок. В этом они были вынуждены объединиться и забыть про былые распри. Заражение на Татуине едва не поразило всю планету. Были инфицированы многие люди, представители песчаного народа, а также животные. Имперская и республиканская службы здравоохранения сразу же объявили тотальный карантин. Военные запретили кораблям летать на Татуин. Города были полностью закрыты. Лечения от ракгульской чумы не существовало, и потому нередко солдаты просто стреляли по взбунтовавшимся зомби. Иногда некоторые контрабандисты пытались нелегально проникнуть на Татуин. В таком случае охранные корабли открывали по ним огонь. С чумой боролись беспощадно и сурово. Несмотря на все необходимые меры, ракгульский вирус всё же распространился не только на Татуине и Тарисе, но и по всем окрестным мирам.

Чума дошла даже до Альдераана, где в те времена бушевала гражданская война между Великими Домами. На планете так же был введён карантин. Но это не мешало противоборствующим дворянским семьям воевать друг с другом. Так сложилось, что герцог дома Органа обвинил в распространении чумы и запретных опытах дом Тал, члены которого поддерживали ситхов. Но истинный источник болезни так и не был найден. Чума продолжала распространение по Альдераану. Местные власти держали больных в изоляторах и всеми силами пытались их исцелить на начальных стадиях заражения. Инфицированы были не только разумные существа, но и даже животные. Всё это делало угрозу глобального распространения по всей галактике. Но всё же тотальной катастрофы удалось избежать. Многих ракгулов попросту уничтожали солдаты. Власти организовывали целые бригады по поимке мутировавших чумных зомби. Некоторые из таких созданий поступали в лаборатории для дальнейших исследований. Со временем от ракгульской чумы появилось подобие вакцины. Республиканским учёным на планете Тарис удалось создать противовирусную сыворотку, которая лечила больных на самых ранних стадиях. К тому же некоторые сильные джедаи были способны изгонять болезнь с помощью Силы. Однако действовали эти методы только для «ранних» больных. Более тяжёлые формы уже никак не вылечивались.

Десятилетия спустя, ракгульская чума постепенно начала сходить на нет. Вселенской катастрофы, о которой говорили многие исследователи, так и не случилось. Но всё же это явление оставило неизгладимый след в истории галактики. Позднее локальные вспышки заболевания всё ещё продолжали возникать. Так продолжалось до тех пор, пока загадочный колдовской талисман лорда Муура не был окончательно уничтожен.