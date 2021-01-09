Слишком большая ответственность. В США подумывают о лишении президентов доступа к ядерному арсеналу

Аргументы Недели → Мнение 13+

9 января 2021, 20:08 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Ядерное оружие – одно из самых разрушительных на нашей планете. Буквально три запущенных и взорванных боеголовки могут привести к тотальной катастрофе. А если их будет 10 – то возникнет огромная угроза существования жизни на Земле. Так уж вышло, что в нашем мире наблюдаются крупные сверхдержавы, обладающие поистине незаурядным ядерным потенциалом. Без сомнения, в мире активно идёт программа ядерного разоружения, но тем не менее, запуск этих боеголовок вполне вероятен, если у власти в какой-нибудь сверхдержаве окажется неадекватный и психически нестабильный человек.

В Америке уже давно борются между собой два лидера – республиканец Дональд Трамп и его соперник из демократов Джо Байдена. Оба политика уже старые, причём у них нередко наблюдается психическая и эмоциональная нестабильность. Подобные люди, находящиеся у власти, могут попросту не выдержать её испытаний. Посему в палате представителей США уже заговорили о лишении президентов доступа к разрушительному арсеналу. Спикер Нэнси Пилоси обсудила этот вопрос с известным генералом Марком Милли, главой Объединённого комитета начальников Штабов США. Они планируют ограничить возможности лидеров по использованию данного рода оружия.

Нэнси Пилоси

Впрочем, российские аналитики и эксперты считают этот вариант самым правильным. По мнению Елены Паниной, члена Госдумы, что Трамп, что Байден – весьма неоднозначные лидеры и даже агрессивные, в особенности лидер демократов. «Байден внушает не меньшие опасения», - заявляет Панина, «Он часто путает людей, не помнит последовательностей событий. К тому же США всё время обвиняют Россию и Китай в подрыве демократии или кибератаках». Она считает, что поведение Байдена может быть самым непредсказуемым во время его грядущего правления. Поэтому если в Америке действительно примут закон по поводу ограничения «всемогучести» президентов в ядерном плане, это будет очень правильным решением.

Елена Панина