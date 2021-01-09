Как вымирают российские города и деревни

Аргументы Недели → Мнение 13+

9 января 2021, 18:18 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Отсутствие реальной действенной политики государства, касающейся поддержки небольших городов и сохранения деревень, приводит к плачевным результатам. При отсутствии работы и элементарных условий для жизни, в поисках средств к существованию и возможностей реализации, наши соотечественники устремляются в города-миллионники, покидая родные дома. Оставшихся на своих местах, как правило, добивают алкоголизм и нищета.

С чего начиналась Родина

«Широка страна моя родная,

Много в ней лесов, полей и рек!

Я другой такой страны не знаю,

Где так вольно дышит человек»

Слова этой песни, которую знает каждый советский человек, наполнены ярким и живым смыслом. На полях той потерянной нами страны собирали обильные урожаи, на берегах судоходных рек обустраивались и расцветали города, лесные массивы оберегали, а не сдавали в расход китайцам. Да и сама наша страна, несмотря на всю широту, стала для нас со временем несколько меньше. Вместо пятнадцати республик, осталась только одна, переделанная в федерацию. И теперь вокруг этой федерации бывшие дружественные народы погрязли в непрекращающихся склоках.

В той, утраченной нами стране работали колхозы и совхозы, и деревня жила, пусть и довольно скромно. Работу эту можно всегда было увидеть воочию, а не только в отчетах на бумаге. Общественное превалировало над личным. То, к чему мы пришли сейчас, можно описать ироничными и горькими словами другой, уже современной песни Юрия Шевчука:

«Посмотри, за рекой деревенька уткнулась в заборы.

Здесь все хорошо – не сеют, не косят, не пашут.

Здесь геройскою смертию пали любовь и коровы,

Есть за что воевать, есть за что выпивать – это наше!»

Воевать мы не прекращаем, это правда. Бюджет на «войнушку» остается стабильным. При этом русский Иван в глубинке пьет с горя, уже даже не закусывая. Закуску купить не на что.

Советское «Человек человеку – друг, товарищ и брат» сменилось с ходом истории в современной России на «Ничего личного, это просто бизнес». После крушения СССР «россиянин обыкновенный» заинтересовался курсом доллара, страну охватили культ личного обогащения и оголтелый бандитизм. В конце 90-х теневые лидеры группировок начали занимать места в высоких кабинетах, и в начале «нулевых» все вроде бы успокоилось, но страна продолжила тихо вымирать. Однако, как оказывается, за этой тишиной скрываются громкие и страшные цифры.

Как юность превращается в смертность

Комсомольск-на-Амуре - второй по величине город Хабаровского края. У него есть и другое неофициальное название – город Юности. Получил он его за то, что начиная с 1932 года, город возводили методом всесоюзной стройки руками комсомольцев, которые и стали его первыми жителями.

С 2015 года Комсомольск-на-Амуре стали называть еще и городом Президентского внимания, когда Владимир Путин объявил его третьим по важности центром развития Дальневосточного федерального округа после Владивостока и Хабаровска. Но, видимо, что-то пошло не так…

Хабаровский корреспондент «Аргументов недели» сообщил о чудовищных цифрах официальной статистики по смертности в этом некогда юном городе. По данным за 2020 год, смертность в Комсомольске-на-Амуре превысила рождаемость почти вдвое. В течение года в городе скончались 4 250 человек, а родились только 2 300. Отметим, что в 2019-м цифра смертности была несколько скромней, умерло 3 450 горожан.

- Последний раз четыре тысячи умерших по Комсомольску фиксировалось примерно в 1995 - 97 годах, ну а за двадцать лет моей работы такого количества смертей еще не было, - сообщила начальник ЗАГС Ленинского округа Зоя Ундалова.

Иметь в городе Президентского внимания и Юности такую статистику по смертности, согласитесь, несусветная «роскошь». Жители здесь вымирают физически.

Еще одним шокирующим образцом вымирания российских городов является пример Воркуты. В советские времена люди ездили туда на заработки за «северными» деньгами. Воркута славилась своими угольными шахтами, от которых сейчас почти ничего не осталось. Пик численности населения этого самого восточного города Европы приходился на 1991 год – 117 тысяч человек, а с учетом всех окрестных поселков – порядка 250 тысяч. По состоянию на 2020 год, согласно данным Росстата, количество жителей Воркуты составило 73 тысячи 123 человека. Ранее издание znak.com, ссылаясь на слова представителя местного отделения партии «Единая Россия» Антона Глушкова, сообщало, что «на самом деле в Воркуте и пригородах проживает не более 35-40 тыс. человек. Остальные только числятся по прописке, но уже перебрались на юг».

На YouTube-канале известного урбаниста Ильи Варламова размещен снятый им недавно фильм про умирающую Воркуту, бывшую некогда угольной столицей России. Кадры этого видео с ходу могут шокировать даже тех, кого уже, казалось, нечем и удивить.

Итак, некоторые выводы можно сделать даже по этой небольшой выборке демографической ситуации российских городов. Все, что в советское время строилось и развивалось, в наши дни разваливается и гниет. И если еще некоторое время назад люди для того, чтобы элементарно выжить, убегали из забытых богом и российской властью деревень, то сейчас уже довольно активно покидают города, в которых еще всего 30 лет назад кипела жизнь.