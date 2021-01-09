В Европе и в Китае наступают аномальные морозы

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9 января 2021, 12:00 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Природа снова преподносит нам свои загадочные сюрпризы. Похоже, что этот январь будет особенно холодным. В Западной Европе, и в частности Великобритании, уже установились сильные морозы.

При этом, добавились серьёзные снегопады, которые парализовали движения на нескольких автотрассах. Власти Великобритании также предупредили своих сограждан об угрозе гололёда и посоветовали им лучше ориентироваться на улицах. Температура на островах установилась в пределах -10 градусов, что для англичан всегда считалось неестественным холодом. В Германии в горных местностях были закрыты несколько автотрасс.

Впрочем, и в далёком Китае тоже наблюдаются морозные аномалии. Города на северо-востоке и северо-западе Поднебесной буквально засыпаны снегом. В провинции Хэйлунцзян зафиксировано резкое падение температуры, и это почти историческое событие для тех мест. Столбики градусников опустились до -46 градусов и даже ниже. По словам китайских метеорологов, это уже третий раз, когда температура в тех местах падает ниже минус 40. Вместе с морозами, ухудшилась общая видимость. Россиянам тоже не стоит расслабляться, так как скоро сильные холода и снегопады придут и в нашу страну. В этом году крещенские морозы станут по-настоящему беспощадными.