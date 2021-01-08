Трамп смирился с поражением, но не до конца

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8 января 2021, 21:18 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Весь мир уже долгое время следит за политической обстановкой в США, которая едва не приблизилась к полноценному кризису.

Дональд Трамп и его вечный противник Джо Байден едва не объявили друг другу войну из-за борьбы за президентский пост. Но всё же Конгресс признал победу Байдена, а перед этим новоизбранный лидер получил необходимое количество голосов. Сейчас Трамп уже прекрасно понимает, что бороться за победу бессмысленно. Ведь победы-то как таковой и нет. Большая часть американцев всё же признаёт Байдена. «Старый Дональд» постепенно выходит из моды. Многие считают, что он уже своё отслужил. Однако в стране всё ещё остаются преданные Трампу люди, которые готовы бороться за его имя.

Прошедшие 7 января события в Капитолии надолго войдут в историю Америки. Там едва не случилась полноценная гражданская война. В ходе потасовки между трампистами и сторонниками Байдена погибли 5 человек, среди которых были даже правоохранители. Аналитики уже всерьёз усомнились в политической адекватности американских лидеров. Но уже позже Трамп объявил, что мирно передаст власть Байдену 20 января. Ещё 18 дней он всё же останется у власти, но при этом не допустит нового кровопролития. Он также осудил действия бунтовщиков при «осаде» Капитолия. Но тем не менее, желать Байдену удачи он, похоже, не собирается. По недавнему заявлению, Трамп вообще не планирует посещать инаугурацию новоизбранного американского президента.