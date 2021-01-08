Хайлайнеры – суперкорабли-перевозчики из вселенной «Дюна»

Аргументы Недели → Мнение 13+

8 января 2021, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Вселенная «Дюны» полным-полна разных интересных особенностей. Одна из них – это хайлайнеры в эпоху господства падишах-императоров. Эти корабли были созданы ещё на заре воцарения Космической Гильдии для удобства перевозок. Они обладали специальным устройством сворачивания пространства, основанным на технологии Хольцмана, учёного из времён Батлерианского джихада. Он был первым, кто изобрёл вместе со своей ученицей Нормой Ценвой, легендарный движок, впоследствии переломивший ход войны. Но для того, чтобы ориентироваться в свёрнутом пространстве, должны были быть особые навигаторы, явно не обделённые пси-способностями. Для этого были созданы специальные группы людей, которые принимали меланж, вещество с планеты Арракис, позволяющее им провидеть будущее.

Хайлайнеры и их навигаторы представляют собой единое целое. Эти громадные суперкорабли способны перевозить тысячи других судов. По сути, они напоминают планетоиды из различных sci-fi сеттингов. Их размеры поистине чудовищные. Из-за массивности корабли не могут садиться ни на одной планете. Полёты проходят следующим образом. Транспортные суда доставляются на хайлайнер с любой планеты и занимают место в обширном отсеке. Ангары намертво запечатываются. Далее уже происходит скачок через свёрнутое пространство. Когда хайлайнер прибывает на точку назначения, блокировка ангаров снимается, и транспортникам становится дозволено достичь любой планеты. Вот как именно производятся перевозки судов во вселенной «Дюны». Космическая гильдия обладает абсолютной монополией на межзвёздные перелёты.

Когда Императору необходимо напасть на какую-нибудь планету, он так же задействует услуги Гильдии Космонавигации. Для транспортировки военных судов сардаукаров предоставляется целый хайлайнер. На одном таком суперкорабле можно перевозить десятки легионов бойцов. Конечно же Космическая Гильдия должна быть осведомлена о планах того, кто пользуется её услугами. Нередко навигаторы и их пособники сами строили козни и даже считали себя истинными властителями галактики. Стоимость их хайлайнеров действительно была высока. А тайна их производства и строительства практически не разглашалась. Известно только, что они задействовали иксианские технологии.