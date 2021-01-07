Какой алкоголь не несет вред для кожи

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7 января 2021, 23:00 [ «Аргументы Недели», ИНГА НЕВЗОРОВА ]

Фото: соцсети

Спиртные напитки в праздники употребляют многие. Знаменитости и бьюти блогеры не исключение. Правда, чтобы спасти молодость и красоту в его употреблении у селебрити есть свои хитрости. Какой из спиртных напитков при правильном употреблении не нанесёт вред вашей коже, нам рассказала эксперт в области бьюти-индустрии Диана Чернова.

Эксперт в области бьюти-индустрии Диана Чернова

«Отмечу, чрезмерное употребление алкоголя лишает кожу жизненно важных микроэлементов и ведёт к преждевременному старению. Но всё-таки на каждый вид алкоголя кожа реагирует по-разному. Поэтому, чтобы жить в ладу с вашим отражением в зеркале, важно найти «свой градус».

ШАМПАНСКОЕ

Этот напиток содержит избыточное количество сахаров. К тому же сахар подается в газированном виде, а это опасность для кожи. После этого напитка часто появляется акне. Поэтому люди, работающие в кадре, стараются избегать шампанское. Уже доказано, что чрезмерное употребление сладких газированных жидкостей может привести к нарушению функций организма на клеточном, тканевом и органном уровнях. Поэтому кожа неизбежно попадает под удар. А в рейтинге косметологов это самый вредный алкогольный напиток.

БЕЛОЕ ВИНО

Большинство людей знакомы с сильной головной болью после затянутых ужинов, сопровождаемых вином. Также содержание сахара в составе приводит к системному появлению воспалений. Людям с чувствительной кожей белое вино пить не стоит. Лучше выпить глоток крепкого алкоголя. Если отказаться от любимого напитка нет никакой возможности - попробуйте перехитрить организм. Например, выпивать бокал воды с каждым бокалом белого вина. Кожа, таким образом, пострадает намного меньше.

КРАСНОЕ ВИНО

Красное вино способствует расширению кровеносных сосудов, увеличивая количество покраснений. Также оно выделяет гистамин, который опять же способствует пигментации. Правда, в этом вине есть ресвератрол, который прекрасно работает как омолаживающий ингредиент. Но он способен ускорить развитие розацеи. Поэтому если у вас есть к ней склонность - рисковать не стоит. Ведь лечить её весьма не просто. Наблюдайте за своим организмом, употребляя красное вино. Если видите, что после бокала вина кожа краснеет или отекает – это не ваш напиток.

«Маргарита» - один из самых опасных напитков. Это двойной удар из-за «убойного» тандема сахара и соли. Такое сочетание неизбежно приводит к опухшему лицу.

ПИВО

Пиво хотя и содержит немного соли, оно также обладает полезными свойствами: антиоксидантами и антивозрастными компонентами. Кроме того, в пиве меньше алкоголя, чем в большинстве других спиртных напитков. К тому же люди пьют его медленнее снижая тем самым эффект обезвоживания. Также в нём есть витамины группы B, но их не так много. Поэтому ждать от него полезности не стоит. Пиво тоже ведёт к обезвоженности и отёкам.

ВОДКА

Несмотря на высокое содержание алкоголя, водка в чистом виде не сильно испортит вашу кожу. Без добавленного в неё сахара или соли она быстро выводится из организма. Но количество употребляемого напитка стоит держать под контролем.

ДЖИН

Джин, как и водка, содержит мало сахара и соли, что означает меньшее повреждение для кожи.

ТЕКИЛА

Пожалуй, для кожи это один из самых безопасных напитков. Конечно, при условии того, что вы не будете его часто употреблять. Она содержит меньше сахара, чем большинство других алкогольных аналогов, поэтому текила с меньшей вероятностью вызовет воспаления».