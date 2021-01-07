Загадочный штурм Конгресса США

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 января 2021, 21:23 [ «Аргументы Недели», Андрей Угланов, Главный редактор АН ]

Фото: cоцсети

Глубокой ночью по московскому времени под православное Рождество Христово в Вашингтоне десятки тысяч людей штурмовали Капитолийский холм, где расположено здание американского Конгресса. Это огромное здание в древнеримском стиле, в левом крыле которого расположена палата представителей, а в правом Сенат. Представители, это как наша Госдума, могут инициировать законы, в том числе по импичменту президента, но утвердить их должны в Сенате, в том числе и избрание президента, это как у нас Совет Федерации.

Этот штурм многое напоминал. Конкретно – 1993 год, когда предвестник Трампа – тогдашний президент России Ельцин объявил Съезд Народных депутатов распущенным – при том, что Съезд, по сути, был двухпалатным Сенатом, как в США. Аналогия очень близкая.

Ельцину оставалось совсем немного до выборов, которые он явно проигрывал. Вот и распустил Съезд. Сегодняшнего Трампа, как и вчерашнего Ельцина, точно так же гнобил американский Сенат, и он своими призывами к пересчету голосов на выборах спровоцировал штурм Сената толпой своих сторонников так же, как это было в Москве, затем в Киеве, Тбилиси, только что в Минске. В Вашингтоне погибли 4 человека – больше, чем в Москве во время ГКЧП в 1991 году. Одним словом – к гадалке не ходи – в США началось прощание с «трамповской перестройкой». Как при Ельцине прощались с «горбачевской». И если Трампа не арестуют и не пошлют послом, например, в Москву или Северную Корею, он попытается вернуться и завершить перестройку в США, изменив страну до неузнаваемости.

Несколько слов о сути происходящего. 6 января на совместном заседании обеих палат Сената США - Конгресса и палаты представителей - должны были проголосовать и утвердить Байдена на пост президента. Но подозрительный мухлеж на прошедших в ноябре президентских выборах был настолько масштабным и наглым, что даже у нас, в России, где и карусели были, и подбрасывания бюллетеней, не могли без смеха смотреть, как в США это делается в сотню раз наглее и циничней.

Именно так – любым способом - власти американских штатов хотели выжечь каленым железом американского перестройщика Трампа. И вот, 6 января, дошло до голосования в Сенате. Заседание вел Майкл Пенс, вице-президент США. Напомним, что этот человек, вернее должность, является в США абсолютно пустым местом. У него одна реальная обязанность – числиться спикером американского Сената – это как у нас Валентина Матвиенко. Но в отличие от нее, у спикера Сената Пенса, в зале заседаний нет даже своего стула, только приставной. Заседания ведет лидер партийного большинства в Сенате. А вице-президент лишь произносит в начале очередной сессии – «Начинаем работать – с Богом». После чего убывает в место своего официального пребывания– в военно-морскую обсерваторию в шести километрах от здания Конгресса, который сегодня ночью штурмовали трамповцы. Увы, но после начала штурма здания Конгресса Пенс настолько испугался, что начал ругать своего хозяина за то, что тот не призвал бунтовщиков разойтись. Испугался и сбежал в военную обсерваторию.

Но, вернемся к восстанию в Вашингтоне. Конгресс все же собрался и со страхом утвердил Байдена президентом. Трамп сразу начал отползать. Понял, что ему светит импичмент за две недели до прощания с Белым домом. Но к штурму здания Конгресса США привело не только желание миллионов людей спасти Трампа. Эта история может иметь и другие корни. Напомним, что почти полтора года назад, в Палате представителей – как в нашей Госдуме, - начали процесс по импичменту Трампа – то же самое, что начал Съезд депутатов в России в 1992 году. Трампа обвинили в государственной измене – получении помощи на выборах от Путина, и должны были уволить с должности еще больше года назад. В американской Госдуме – Палате представителей - Трампа пригвоздили к позорному столбу и передали обвинения в Сенат – по аналогии туда, где у нас правит Валентина Матвиенко. В Американском Сенате должен был состояться суд и вынесено решение о его виновности. Но в Сенате его оправдали. И вот же дела какие – Трамп в отместку объявил, что пересажает всех деток американских шишек – того же Байдена и даже саму Хиллари Клинтон, с мужем Биллом, за коррупцию, доказательств которой хватает. Трамп сделал бы это во время второго срока – к гадалке не ходи. И что прикажете – ждать, когда за вами придут опричники Трампа, арестуют и лишат всего, нажитого непосильным трудом?

И тут как черт из коробочки появляется коронавирус. Появляется в Китае, где Трампа ненавидят больше, чем ненавидит его Хилари Клинтон и вся американская старорежимная элита! Дальше начинается всепланетная раскрутка коронавируса – помните, как даже у нас светила медицины в один день перевернулись в своем мнении, что это не обычная разновидность мутирующего гриппа, а смерть, летящая во мраке ночи. Не будем говорить, чем это обернулось у нас. Чем обернулось в Китае? Власти этой страны будто бы выполнили просьбу американских братьев – запустили на орбиту мировое страшилище, а сами уже в мае минувшего года объявили, что в один день победили вирус, и даже перестали делать тесты населению на его наличие. Так в Китае коронавирус исчез. Но свое черное дело сделал превосходно - в США людей еще прошлой весной стали стращать во все нарастающих масштабах. Да так, что волосы вставали дыбом – мол, в Нью-Йорке даже покойников хоронить негде – так их много! Делалось это через телевизор – как и везде. Статистики начали выдавать гигантские цифры зараженных. Хотя и обычным гриппом в США ежегодно заражаются десятки миллионов человек. Апофеозом того, что население США загнали в дома, стало принятие закона о голосовании на выборах президента почтой. И если бы кто-то решил строить козни против Трампа, то придумал бы именно это – не пустить людей на избирательные участки, а заставить их голосовать почтой. Так оно и вышло. За Трампа голосовали те, кто пришел на избирательные участки, за Байдена – почтовые конверты, часто с именами давно умерших.

На снимках и кадрах с вашингтонского восстания видно, что абсолютное большинство бунтарей делают свое черное дело без масок. Вместе с Трампом у них отобрали и свободу, к которой в США относятся сами знаете как, - с уважением.

Поэтому прогноз на ближайшее будущее может быть такой. В самое ближайшее время – не более полугода, статистика «ковида» в США начнет скатываться до вполне приемлемых, обычных сезонных гриппозных размеров. Людей выпустят на улицы, о масках забудут, и все вернется на круги своя. А что Трамп? По большому счету, жалеть его не стоит. Это всего лишь трагический эпизод мировой истории, которых было великое множество, включая самую современную – описанную в авантюрном романе «Пробуждение троянского мустанга».

Напомним, что Трамп насолил нашей стране не меньше, а если покопаться – намного больше многих американских президентов. Что восхищает, в отличие от Ельцина, который побежал целовать сапоги американских президентов, когда его начало припекать, Трамп не стал просить помощи ни у кого, кроме своих однопартийцев.

В заключение, для справки. В палате представителей США вновь начинают процедуру импичмента Трампа – демократы хотят успеть до 20 января. Проголосуют быстро и дружно. В отличие от 2019 года их поддержит и Сенат. И Трампа объявят человеком, совершившим государственное преступление. Что это значит? Если по минимуму, то все имущество Трампа, деньги, гостиницы и вообще все - будет арестовано. И передано наследникам только после его смерти. Разумеется, если новый президент Байден его не помилует.