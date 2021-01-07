Властелины Космоса во вселенной «Дюна»

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 января 2021, 20:46 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Пожалуй, каждый фанат, мало-мальски изучающий вселенную «Дюны» от Фрэнка Герберта, прекрасно понимает, что истинная власть над космосом, как и над галактикой, принадлежит далеко не Падишах-Империи и не Великим Домам Ландсраада. Истинные владетели вселенной обычно скрываются под скромными именами, но зато от них зависит практически всё. К этим полноправным властелинам галактики можно причислить… Нет, не Тлейлаксу, а Космическую Гильдию или по-другому Гильдию Космонавигации. Эта организации обладает монополией на все космические полёты и грузоперевозки. Ни в одном другом сеттинге подобного вида компании не обладают столь безграничной властью.

Почему так получилось – объяснить довольно легко. Дело в том, что вселенная «Дюны» основана не на фэнтезийном вымышленном мире, как скажем «Звёздные войны», «Варкрафт» или «Властелин Колец». Всё, что происходит в «Дюне» - это события далёкого-далёкого будущего, сконструированного Фрэнком Гербертом. Вселенная «Дюны» - это наша вселенная, а не фэнтезийное измерение. Например, тот же Арракис, на котором происходят все основные действия, находится не где-нибудь в галактике Юужань-вонгов, а в звёздной системе Канопус (по-другому Созвездие Киля). Абсолютно все планеты «Дюны» имеют более-менее историческое происхождение. Герберт не выдумывал никакие системы и не брал их из головы. Он брал то, что уже было написано в исследовательских трактатах по астрономии.

Основные события сеттинга происходят в нашей вселенной и в нашей галактике, также известной, как Млечный Путь. Как все уже понимают, долететь до Марса за пару секунд попросту нереально. Это в «Звёздных войнах» от одной планеты к другой долетают за несколько часов. В нашей же вселенной такое невозможно. До создания Гильдии Космогации людские цивилизации передвигались крайне медленно. Экспансия галактики проходила едва ли не черепашьими темпами. Люди освоились среди звёзд лишь только к 10-му тысячелетию от нашей эры (а не к 23-веку, как во многих подобных сеттингах). Они создали сверхгосударство, получившее название Земной империи. Но путешествия между мирами занимали долгие годы. Особенно тяжело было передвигаться боевым флотам во время войны с машинным богом Омниусом. И тут-то настал черёд знаменитой Нормы Ценвы и её проекта космонавигации.

Норма Ценва была матерью-основательницей той самой Гильдии. При поддержке бизнесмена Аурелия Венпорта и таинственного вещества Меланжи она сумела превратить себя в червеобразное создание, способное сворачивать пространство и провидеть будущее. С помощью таких-вот «колдунов» будущие представители Гильдии стали перевозить по вселенной боевые армады людей. Навигаторы со временем теряли человеческий облик окончательно и становились похожими на червей из Арракиса. Можно сказать, что магические способности, вырабатываемые меланжем, лишали их нормального физического тела. Они более не могли ни ходить на двух ногах, нормально питаться и предаваться любовным утехам. Всё, что им было нужно – это меланж. Без него они теряли силы и погибали. Но при этом, они могли доставить любую армию к назначенной цели за несколько секунд путём сворачивания пространства.

Конечно, Гильдия несомненно этим воспользовалась и обрела монополию на все перелёты. Соответственно, всё развитие будущей Галактической империи стало зависеть именно от неё. Любые поставки провианта и передвижения войск согласовывались с Гильдией. Впрочем, лидеры этой организации нередко вели свою собственную игру и пытались всеми силами претендовать на абсолютное господство в Галактике. Ведь без их легендарных хайлайнеров (суперкораблей-перевозчиков) любая межзвёздная империя немедленно пришла бы в упадок.