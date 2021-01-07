Учёные утверждают, что наступивший год будет самым коротким, а астрологи прогнозируют, что очень интересным​

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 января 2021, 11:50 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

По прогнозам астрологов, 2021 станет решающим в истории человечества. Многие из них уверены, что после тёмного и мрачного 2020-го, в котором победило зло, должна обязательно наступить Эпоха Света.

Они связывают эту Эпоху с наступившей Эрой Водолея, которая, как поговаривают, должна принести мир и гармонию на всей Земле. Процесс этот будет явно нелёгкий, а может даже и длительный, но уже к концу столетия человечество может окончательно измениться. Неоднозначная и тяжёлая Эпоха Рыб, полная насилия и войн, уже канула в лету. Теперь на её смену пришёл Водолей. Правда возможны, конечно же, и некоторые изменения. Ведь в основном всё зависит от самих людей.

Учёные же выяснили, что 2021 – не только решающий год, но ещё и самый короткий за последние 50 лет. Земля, согласно их исследованиям, начала вращаться гораздо быстрее. Ускорение вращение стартовало ещё с июля 2020-го, и сейчас оно продолжается. Сутки проходят теперь почти что на 1 секунду меньше, чем обычно. С ускорением вращения Земли сутки станут короче календарных. Представители некоторых эзотерических течений связывают данное ускорение с наступлением новой эпохи и пророчат глобальные изменения в человеческой цивилизации уже в самое ближайшее время. Правда скептики и пессимисты заявляют об обратном, и говорят, что подобные суждения – всего лишь пустые надежды.