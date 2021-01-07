Перерастут ли столкновения толпы бунтовщиков с полицией в ​ здании Конгресса США в Гражданскую войну?

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 января 2021, 11:34 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Победа Байдена не принесла США мир и гармонию. Напротив, это привело к активным боевым действиям. Не применялось в них разве что огнестрельное оружие, и то это скорее всего только пока. В результате масштабных протестов в Вашингтоне погибла женщина.

Сторонники Трампа устроили массовую потасовку с полицией и пособниками демократической партии. Протестующие прорвались в здание Конгресса, где как раз проходили процедуры утверждения результатов. Сенаторы и конгрессмены были немедленно эвакуированы. Полицейские попытались противостоять бунтовщикам и всё время оттесняли их.

Капитолий ещё никогда не подвергался столь массированному наплыву агрессивных людей. На Youtube всё время выходят новые и новые видео, подтверждающие факт ожесточённых сражений в американской столице. Дональд Трамп же по-прежнему не желает уступать своему оппоненту и напрочь отказывается признавать поражение. Он упрямо идёт к своей цели, даже невзирая на то, чем это может обернуться. Аналитики опасаются, что возникший политический кризис быстро перерастёт в полноценную гражданскую войну. Люди в США уже давно разделились на две основных группировки – тех, кто стоит за идеи Трампа и тех, кому по душе новоизбранный Джо Байден.