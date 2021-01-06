Сергея Доренко могли убить, предположил Станислав Садальский

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6 января 2021, 22:29 [ «Аргументы Недели», Константин Крохмаль, специальный корреспондент газеты "Аргументы Недели" ]

фото, с Ютуб канала, Станислава Садальского

Сергея Доренко и катастрофу на мотоцикле могли специально подстроить, так предположил Станислав Садальский на своем Ютуб канале в очередной программе 4 января этого года. Он сравнил смерть известного радиоведущего с отравлением Навального.

Некоторые эксперты говорят, что аневризма, на которую списали его смерть, была у него совершенно не опасна даже при инсульте. После смертельной аварии, старшие дочери Сергея Доренко высказали недоверие к официальной причине смерти (разрыв аневризмы грудной части аорты), его вдова Юлия Доренко предала гласности результаты медицинского обследования, которое ее муж за три года до аварии. В документе говориться, что проблемы с сердцем у Сергея Доренко были давно.

Доренко был экстремальным «гонщиком», и передвигался в основном на больших скоростях на мотоцикле. Некоторые медики предполагали, что разрыв мог произойти в результате удара, в момент, когда он падал на асфальт. Но могло быть и наоборот, из-за разрыва аневризмы он потерял управление мотоциклом и упал.

Если обратиться к цифрам, то по ежегодным данным статистического сборника "Сердечно-сосудистая хирургия", главным редактором которого является профессор, академик РАН и РАМН, прославленный кардиохирург Лео Бокерия, в 2017 году при аневризме восходящей аорты было выполнено 1954 операции в 78 клиниках страны.

Сложно что-то сказать дополнительного и нового, но то, что сейчас будут подниматься из прошлого, практически все смерти известных людей, артистов, политдеятелей и повторно анализироваться их «уход из жизни», в этом сомневаться не приходиться. Это уже началось со спорного предположения Станислава Садальского.

«Конспирология, предположения, постановка под сомнение и оспаривание устоявшихся официальных фактов, отвлекает общественность от насущных задач, ведь перемена темы влечет перестройку внимания на другой ракурс и как следствие «замыливает» текущие проблемы в экономическом и социальном факторе», - говорит психолог, социолог Ирина Крохмаль.

Конспирологические теории активно разрастаются в эпоху климатических или социальных потрясений, вирусов, пандемий которые наша Планета проходила не раз,. Что ж посмотрим, что будет дальше, но в одном не приходиться сомневаться, это то что за всю историю существования цивилизации человечество преодолевало все катаклизмы и опровергнуть или подтвердить любую теорию ил предположение сможет только время. Поживем, увидим.