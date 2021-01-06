Ихтиандры – быль или фантастика?

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 января 2021, 17:40 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Таинственные ихтиандры всегда вызывали кучу вопросов в учёных сообществах. Официальная наука, их как правило, не признаёт. Существование подобных созданий относят к фантастике. О тайнах ихтиандров очень много писал Беляев в своих работах, а также про этих загадочных существ снималось множество кинофильмов. (Кстати недавно один из участников подобных кинопроектов Александр Коренев ушёл из жизни, весьма талантливый был актёр). Выглядели эти создания совершенно по-разному. Существует немало описаний в различных мифах и легендах. Одни говорят, что они были похожи на гибриды людей и рыб, другие же утверждают, что речь идёт скорее о земноводных с вполне человеческими ногами. Почти все описания говорят о глубоко посаженных глазах, чешуйчатой коже и способностях к дыханию под водой. В фантастике уже не раз поднималась подобная тема.

Но всё же есть предположение, что ихтиандры существуют на самом деле. Некоторые учёные, в особенности криптозоологи, утверждают, что подобное действительно возможно. Все мы знаем, что жизнь зародилась в океане. Нередко наука наблюдала явления, благодаря которым земные млекопитающие снова возвращались в воду. Например, китообразные так и сделали. Предок китов по имени амбулоцет был похож на обычную землеройку и предпочитал охотиться у водных просторов. Но со временем, эволюция и поиск пищи в воде привёл данную форму жизни к океаническим глубинам. Там эти существа и остались, и вполне неплохо себя почувствовали. Вероятно, что у предков людей тоже мог иметься такой же подвид, который предпочитал охотиться в воде. Позднее эти млекопитающие могли повторить судьбу китообразных и адаптироваться к океанической среде. Подобная теория никак не выглядит фантастикой. Китоообразные именно так и сделали. Приматы вполне могли поступить таким же самым образом и со временем измениться.

О загадочных «водных людях» не раз упоминали в древних источниках, особенно если дело касается мифологии. В Шумерских мифах отчётливо говорится о неком Оанне, который приходил в их города и обучал людей наукам. У многих народов Месопотамии и Палестины имелись крайне таинственные божества, так же представлявшие собой гибридов людей и рыб. Оанн, согласно шумерским источникам, мог спокойно ходить по земле. Как писали древние люди, именно он принёс им цивилизацию, письмо и законы. Если верить шумерским мифам, то получается, что в те времена существовала гипотетическая разумная раса, обитающая в океане. А если это так, то есть вероятность, что это таинственная цивилизация могла сохраниться и по сей день. В рыбацких селениях разных стран часто ходят легенды о загадочных «морских людях». Учёные считают такие легенды обычными сказками, но некоторые из них выглядят вполне правдоподобно. Такие же мифы существуют и в нашей стране. Что до шумеров, то можно было бы спокойно приравнять их миф об Оанне к простой фантастике и «бабушкиным сказкам». Вот только подобные «Оанны» упоминаются практически во всех легендах разных народов Земли. Не могли же люди принципиально сочинить одно и то же, находясь на значительном расстоянии друг от друга?!

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Ни для кого не секрет, что на Руси издавна знали о русалах и русалках, удивительных созданиях, обладающими рыбьими хвостами. По поводу их гибридности с рыбами, можно легко поспорить. Не исключено, что ноги у этих существ всё же имелись, но при этом они обладали чем-то вроде хвостов, как те же дельфины или косатки. Тайна русалок из славянской мифологии до сих пор остаётся неразгаданной.