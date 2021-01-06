Не Боги, но и не простые смертные. Сардаукары – Гвардия Императоров Коррино во вселенной «Дюна»

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 января 2021, 17:18 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Сардаукары – могущественные из могущественных, настоящая супер-элита Империи Коррино (или Падишах-Империи Миллиона миров) в восхитительной вселенной «Дюны» от Фрэнка Герберта. Эти воины считались лучшими из лучших среди всех боеспособных солдат галактики. Они внушали ужас даже бывалым ветеранам и наёмникам. Расцвет Сардаукаров уже пришёлся на поздний период правления династии Коррино. На них очень сильно полагался последний император Шаддам IV, который при любой нестабильной ситуации старался использовать эти войска. Сардаукары были для Шаддама карательным клином, а заодно и безупречным щитом, охраняющим от разного рода угроз. Именно эта зависимость от гвардейцев и постоянная паранойя принесли последнему монарху Коррино репутацию худшего из всех повелителей галактики. Шаддаму угрожали практически все, даже великая Космическая Гильдия, от которой зависели все полёты в галактике.

Как точно выглядят Сардаукары, в книгах «Дюны» не написано. Не существует ни одного упоминания, кроме разве что чёрного цвета их брони. Посему то, что мы видели в фильмах по вселенной – это всего лишь фантазия режиссёров. То же самое можно сказать про бесконечное количество артов в интернете. Фанаты «Дюны» рисуют сардаукаров совершенно по-разному. То эти бойцы напоминают спецназ фашистской Германии, то похожи на каких-то космических римлян, а то и вовсе представляют собой копию космодесанта из вселенной Warhammer 40000. В фильме Дэвида Линча по сеттингу сардаукары были похожи на бешеных пожарников, но никак не на профессиональных «суперсолдат» Империи. В сериале «Дюна», снятом ближе к началу 21-го века, легендарные гвардейцы Коррино отчего-то напоминали каких-то бойцов из эпохи Борджиа (возможно венецианцев или даже папистов), причём вооружены они были футуристическим оружием. В компьютерных играх по вселенной они так же выглядели совершенно по-другому, очень часто, как боевые астронавты.

На самом деле Сардаукары – это конечно же не суперсолдаты и никакие не Боги войны. Без сомнения, они обладают профессиональными навыками, и каждый из них стоит, как минимум, троих гвардейцев Атрейдесов. Их тренировки выносил не каждый новобранец. Тем более, что тренировались эти воины в жестоком радиационном мире под названием Салуса Секундус. Испытания, которым подвергали юношей, были похожи на спартанское агоге. Дело доходило до того, что из 30 мальчиков к 11 годам выживали лишь семеро. Жестокость и безжалостность являлись их главным оружием. Они были готовы умереть за императора в любую минуту. Но всё же они были обычными людьми и не обладали никакими кибер-внедрениями или особыми генетическими свойствами. А любого, даже сверхтренированного солдата, всегда можно порешить. Посему убить сардаукаров можно было спокойно из любого оружия. Именно этим и занялся Пол Атрейдес, когда поднял восстание фрименов на Арракисе. После разгрома войск Коррино и падением Империи, сардаукары перестали существовать и навечно канули в историю галактики.