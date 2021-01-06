Политолог Сергей Марков: в сентябре 2021 года Владимира Путина попытаются свергнуть

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6 января 2021, 12:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Эхо Москвы

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Политолог Сергей Марков поделился своим мнением о развитии политической ситуации в России в 2021 году. Он считает, что на фоне предстоящих сентябрьских выборов произойдет попытка свержения Владимира Путина с поста президента.

Сергей Марков предполагает, что определенные политические силы заранее объявят выборы в Госдуму в сентябре нечестными и нелегитимными и попытаются организовать майдан в России.

«Кто майдан у нас организует. Спецслужбы США, Великобритании являются главными их организаторами. Не только они. Они в центре. Но там огромное количество центров, фондов. Экспертных центров. СМИ. Политических каких-то группировок. Довольно много. Но реальный штаб будет находиться либо в ЦРУ США, либо Ми-5 в Великобритании, - считает Марков. - Возможно, они создадут, я думаю, штаб-квартиру большую выездную в Праге. Догадки. Судя по некоторым данным. Объявят это и будут совершать попытку российского майдана».

По мнению политолога, режим Владимира Путина слабее, чем предполагают как его сторонники, так и его противники. В пример он приводит ситуацию в Беларуси, где режим Лукашенко считался политически стабильным.

«Да, судя по Беларуси это вполне рациональные основания. Там есть много причин. Одна из них – кома политических структур, которые должны работать. «Единая Россия», ОНФ. Политические организации, которые созданы. Теоретически они включают в себя сторонников Владимира Путина. Но там прошла очень серьезная бюрократизация. Яркие личности все оттуда были дистанцированы… Существует огромное количество политических событий – они практически не высказываются. Находятся в стороне от этих событий. Такая стагнация политических институтов. Это то, что было у Лукашенко. У нас во многом повторяются такие ошибки», - считает Сергей Марков.

«Что было у Лукашенко? – стагнация политических институтов, замораживание диалога с лидером населения. Только через телевизор иногда. И одновременно довольно много скрытых противников было допущено в органы власти, которые начали его потихонечку в какой-то момент предавать. И тоже часть СМИ, помню, даже был десант из России, который поехал на белорусское телевидение заменить каких-то белорусских людей. Почему? — потому что люди были на белорусском телевидении. Они предали Лукашенко. На российском телевидении в российских СМИ тоже есть достаточно большое количество людей, которые в решающий момент, когда начнется майдан, предадут Владимира Путина…», - добавил политолог.

По его мнению, политическую ситуацию в России усугубляет «дело Навального», которое привело к резкой радикализации и консолидации противников Путина.

«Эти иностранные спецслужбы. Напрямую обвиняют Владимира Путина. Как вы знаете, санкции были введены лично против Владимира Путина. Запрет ему посещать мероприятия олимпийского комитета, олимпийские игры и так далее. И плюс прямое обвинение в том, что является организатором убийства своего политического оппонента с помощью оружия массового поражения. Это очень тяжелое обвинение. И оно позволяет сделать вывод о том, что готовится какая-то атака со всех сторон. Идеальный шторм. Я думаю, что он состоится в районе июля-августа. Для того чтобы раскачать ситуацию к сентябрю и уже перейти к решительному штурму. В сентябре Владимира Путина будут пытаться свергнуть с поста президента России. Это мой главный вывод. Сейчас все политические армии готовятся к этому событию», - заключает Сергей Марков.