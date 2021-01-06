Коронавирус все же из лаборатории?

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6 января 2021, 01:22 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Covid-19, унесший жизни почти двух миллионов людей во всём мире, вполне может иметь происхождение из Уханьской лаборатории КНР. Большая часть человечества уже давно признаёт теорию искусственного происхождения. Все гипотезы о якобы связях с летучими мышами или панголинами вызывают, как правило, смех и недоумение. К тому же о лабораторной версии происхождения «ковида» не раз заговаривали известные учёные с мировыми именами. Весной 2020-го о рукотворной версии коронавируса заявлял Люк Монтанье, известнейший вирусолог планеты. Но в официальной науке отчего-то проигнорировали его суждения.

Факт искусственности коронавируса уже давно на лицо. Вопрос возникает лишь в его попадании в массовые скопления людей и в распространении по миру. Обвинять КНР в умышленной вирусной атаке – явно не стоит. Это чревато плохими последствиями. В Китае едва ли на такое пошли бы, хоть там давно и царствует деспотия во главе с Си Цзиньпином. Но вариант утечки из Уханьской лаборатории не стоит списывать со счетов, и лучше даже поверить в него. Первая вспышка заболевания началась именно в городе Ухань, причём об опасности с её стороны заявили лишь 31 декабря 2019 года. До этого, видимо, власти пытались бороться с угрозой самостоятельно, да только не вышло. Вирус всё равно вышел из-под контроля.

Китайское правительство в целом склонно скрывать любую важную информацию. Не стоит забывать, что КПК не пустили в Уханьскую лабораторию учёных из ВОЗ. Недавно было заявлено, что история происхождения коронавируса – это строжайшая гостайна Поднебесной. Американцы давно приняли тот факт, что Covid-19 был выведен рукотворным путём. Так считают очень многие представители США, включая высших членов правительства. В этом абсолютно уверены бывший президент Дональд Трамп и его верный сподвижник Майк Помпео. Их точку зрения разделяют многие военные, включая и заместитель советника по нацбезопасности, Мэтью Поттингер.