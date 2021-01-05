«Моби дик» жив? Левиафан Мёлвилла мог сохраниться и до наших дней

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 января 2021, 21:47 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Китообразные представляют собой сплошную загадку для исследователей. Одни утверждают, что они вышли из предков парнокопытных, другие же заявляют про мезонихидов. Киты считаются одними из самых таинственных существ для учёного сообщества, особенно в плане вопросов эволюции.

Все также помнят произведение Германа Мелвилла под названием «Моби Дик». Там рассказывается про китобойное судно, подвергшееся нападению… 30-метрового белого кашалота. Но ведь таких кашалотов совсем не бывает в реальной жизни. Речь здесь естественно идёт о криптиде. До 2008 года учёные полагали, что это всего лишь гипотетические существа, и под Моби Диком имеется ввиду какой-нибудь кашалот с гигантизмом. Но в 2008 году у побережья города Ика в Перу обнаружили останки древнего пращура кашалотов. Длина у него была почти 20 метров (не 30, но всё же очень большая), а зубы – даже крупнее и острее, чем у мегалодона. Как выяснили исследователи, этот древний кит питался своими сородичами и мог соперничать с мегалодонами в океанах миоцена. Внешне он напоминал кашалота, особенно формой головы, и выделялся просто чудовищными зубами, которые разрывали любую плоть, даже самую прочную. Считается, что монстр вымер за 9 миллионов лет до нынешнего времени в результате климатических изменений.

Кстати, в произведении «Моби Дик» сюжет основан на реальных событиях. О загадочном криптиде действительно говорили тихоокеанские моряки. В ноябре 1820 года американское китобойное судно «Эссекс» было несколько раз протаранено китом-исполином. Его описывали как громадного и агрессивного кашалота. Именно эта история послужила сюжетной линией для произведения Мёлвилла. Всё, что он описал в своей работе, было реальностью. Он взял это из реальных историй моряков. После уничтожения «Эссекса», более гигантского кашалота в тех регионах никто не видел. Что до находки 2008 года в областях Перу, то этого древнейшего кита по праву окрестили Левиафаном Мёлвилла, как раз в честь автора «Моби Дика». Учитывая то, что многие доисторические хищники могут реально сохраняться в океанах Земли, не стоит списывать со счетов и этого громадного кашалота. Можно вспомнить таинственный сигнал «Блупа», пойманный летом 2007 года американцами. По данным учёных, звук исходил от существа, намного более крупного, чем обычный кит или кашалот. Вполне возможно, это может быть тот самый Левиафан Мёлвилла. Если это действительно правда, то китобоям и просто морякам лучше опасаться путешествовать в Тихом океане без соответствующего снаряжения и связи с внешним миром. Ведь не исключено, что Левиафан, якобы вымерший миллионы лет назад, может расценивать людей, как отличную добычу.