Коронавирус 2021 – битва продолжается

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5 января 2021, 12:46 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Вот уже год как человечество столкнулся с опасной угрозой в лице новой коронавирусной инфекции. Точное её происхождение неизвестно и поныне. Но количество заболевших растёт с каждым днём.

На сегодня больных во всём мире уже 85 719 100 человек. Выздоровело при этом 48 193 520 пациентов. Общее количество умерших от осложнений – 1 854 458. Уже к концу этого месяца число погибших может увеличиться до 2 миллионов. Пока что борьба с вирусом продолжается, и он никак не желает остановиться. Вся эта пандемия – поистине тяжёлое испытание для цивилизации. Эксперты пророчат нам ещё несколько лет ожесточённой войны, как минимум 3 года. Заветная вакцина уже создана, но пока она разойдётся по планете, пройдёт ещё немало времени.

На первом месте по количеству заражённых по-прежнему стоят США. Там инфицированных уже больше 20 миллионов (21 353 051). В день заражаются буквально сотни тысяч (за последние сутки – 154 124). Второе место занимает Индия, где число заражённых приближается к отметке в 11 миллионов (10 357 569 – сейчас). Третье место остаётся за Бразилией (7 754 560), а четвёртое – за нашей страной (3 284 384). В худшем положении находятся Соединённые Штаты. Всё из-за того, что большая часть американцев предпочитает не соблюдать должны меры предосторожности. В других же странах к карантину относятся более ответственно.