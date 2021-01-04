О 215-ой годовщине вхождения Крыма в состав России

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 января 2021, 12:47 [ «Аргументы Недели», Ваагн Карапетян, главный редактор альманаха «Всеамериканский литературный форум» ]

Фото: cоцсети

Вопрос о принадлежности Крыма время от времени вспыхивает на различных форумах, в приватных беседах, на остановках в ожидании автобуса, во время кухонных разборок… Поднимают этот вопрос, как простые обыватели, так и высокопоставленные государственные мужи различных стран.

А на самом деле, чей Крым? Что должно служить основанием для определения принадлежности земли тому или иному народу? Как определить, кому по праву должен принадлежать этот лакомый кусочек земли - полуостров Крым?

Некоторые притязатели ссылаются на археологические раскопки и кладбища, разбросанные по всему Крыму, считая места погребения своих сородичей весомым доказательством принадлежности этой земли.

У классика современной литературы Габриэля Маркеса в его романе «Сто лет одиночества» есть цитата:

«Человек — вольная птица, пока мертвец не свяжет его с землей».

Мысль верная, но на территории Крыма есть бесчисленное количество кладбищ и захоронений разных народов: греческие, византийские, половецкие, хазарские, русские, армянские, турецкие, крымско-татарские, украинские… Этот список можно продолжать и продолжать до бесконечности. Иные любители политических дискуссий принимают за основу временной отрезок управления спорной территорией и до хрипоты доказывают свою правоту ссылаясь на V век, либо на X век или на XX век. Я буду недалёк от истины, если стану утверждать, что на нашей планете нет ни одного клочка земли, который за всю известную историю своего существования принадлежал бы только одному народу, племени, так что подобные утверждения только вносят сумятицу и не приближают к истине.

Не обходит эту тему и президент Турции Реджеп Эрдоган, время от времени заявляя, что Турция не признаёт российский статус Крыма. Конечно же Эрдоган печётся только об интересах своей страны, мечтает о включении Крыма в состав Турецкой республики, а Украина или крымские татары, коими он прикрывается, делая недружественные заявления, являются лишь рабочим материалом, не более. В этом никто не сомневается, не сомневаемся и мы. Но на чём основаны его притязания?

Вот давайте в свете этих заявлений и поговорим о Крыме и поведём непредвзятый разговор. Посмотрим на эту проблему, как бы, со стороны.

Общеизвестно, что Крым занимает важное стратегическое местоположение. По этой причине полуостров часто оказывался в зоне конфликта и становился предметом политического торга, что продолжается, как мы видим, исходя из неоднократных заявлений президента Турции и по сей день.

Вкратце остановимся на некоторых цифрах касательно истории Крыма.

Первые упоминания о Крыме датированы V веком до новой эры и связаны с греческой колонизацией. Грецию сменила Римская империя примерно с I по IV век. Затем, после раздела Римской империи, Крым в IV веке оказался под началом Византии. В VI веке появляются хазары. Во второй половине X века киевский князь Святослав Игоревич разгромил хазар. В XI веке восточная часть Крыма вошла в состав русского Тмутараканского княжества, а степную часть Крыма в конце XI века заселили половцы. Затем появляется Золотая Орда с правителем ханом Ногая Яйлаг-хатун. И только в середине XV века образовалось самостоятельное, в рамках границ всего полуострова, Крымское ханство, которое не смогло противостоять более сильной России и потеряло свою государственность. А как известно – победитель диктует условия.

И так, что же получается, судя по логике Эрдогана, все вышеназванные страны, существующие сегодня на географической карте мира и почившие, некогда имевшие отношение к полуострову, имеют право сегодня претендовать на Крым? Согласитесь, заявление Эрдогана нельзя назвать зрелым и обоснованным.

А что касается современной истории Крыма, то в 1783 году полуостров был присоединён к Российской империи. Понятно, ключи от Крыма России не на блюдечке преподнесли, вся крымская земля обильно полита кровью матросов и солдат Российской Императорской армии. Цена победы была неимоверно высока.

С тех пор Крым оставался под безраздельным господством России, вплоть до 1954 года, когда по решению уже Советского правительства, исходя из экономических соображений, было передано руководство Крымом Украинской ССР. Я ещё раз подчёркиваю, речь шла именно об ЭКОНОМИЧЕСКОМ РУКОВОДСТВЕ этого края, не более. Сама украинская власть того времени являлась вассалом Кремля и не обладала правом принимать политические решения. Украинская ССР даже дерево не могла без согласования с Москвой посадить или выкорчевать в Крыму. Это необходимо чётко осознавать. И только с распадом Советского Союза, с 1991 года по 2014-ый, Крым стал частью государства Украина. То есть правом полного контроля над полуостровом Украина владела всего 23 года, тогда как Россия правила и правит уже более двухсот лет, а именно, если вычесть двадцатитрёхлетнее правление Крымом Украиной, получается ни много ни мало - 215 лет(!) Я бы порекомендовал в этом году торжественно отметить 215-летие вхождения Крыма в состав России. Этим самым расставить все точки над i , остудить горячие головы заморских политиков с вожделением посматривающих на Крым и, соответственно, поставить на место господина Эрдогана, основного смутьяна, любителя ловить рыбу в мутной воде.