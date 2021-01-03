Кому нужен общественный контроль

Аргументы Недели → Мнение 13+

3 января 2021, 18:21 [ «Аргументы Недели», Галина Осокина, судья в отставке, член 6-го созыва Общественной палаты Российской Федерации ]

Фото: cоцсети

Этот вопрос очень актуален, постараюсь объяснить насколько он важен, и почему. В течении 3 лет работы 6 состава Общественной палаты РФ будучи заместителем председателя комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами, я занималась анализом имеющегося законодательства, практиками общественного контроля, посещая регионы нашей страны, анализировала также активность граждан и открытость власти что называется «на местах». Пришла к следующим выводам.

На сегодня очень важно объединить и активизировать общественность на осуществление общественного контроля. Так как общество также должно нести ответственность за создание комфортной среды проживания. Власть обязана это осуществлять, а контролировать правильность и законность деятельности власти в этом направлении лежит на обществе.

Как сказал наш Президент РФ В.В.Путин, историю нужно знать для того, чтобы правильно развиваться. И с этим не возможно не согласиться. Всегда наши предки были неравнодушны к жизни других людей, несли ответственность за то, чтобы комфортно было жить не только им, но и другим людям.

Прежде всего, хочу обратиться к общинам. В них жили наши предки еще до революции. Неравнодушными их делало общество: если община выбирала председателя, будем так эту должность называть, человек не мог отказаться, обсуждались все насущные вопросы, в том числе - кто и какой семье будет оказывать помощь. Я это знаю не только из литературы, но и со слов моей прабабушки, воспитывавшей меня до школы. Их семья, будучи в общине, помогала двум семьям, в одной не было мужчины, в другой был пьющий мужик. Сажали, заготавливали сено для животных, убирать помогали урожай и т.д. Мой прадед – крестьянин, был выбран присяжным заседателем и многие годы служил верой и правдой правосудию. Любой некрасивый поступок выносился на обсуждение общины, и людьми давалась оценка. Земля принадлежала общине, и ее иногда перераспределяли - от плохих хозяев передавали ответственным людям, чтобы землю не загубить.

Во времена советской власти был народный контроль, о нем нужно знать, он не был формальным, его не просто уважали - боялись. Была выстроена система, привлекались активные граждане и, если что-то народным контролером было установлено, обсуждения шли очень жесткие, подключались власть и партия. Я видела и слышала в школьные годы как переживали руководители и работники в одной из сфер производства, когда узнавали, что будет проверка народного контроля. Уважение было и страх, что будут найдены какие-то нарушения.

Равнодушие захватило людей в перестройку, люди иногда боятся, особенно на муниципальном уровне, указать на недостаток в деятельности властных структур, опасаясь, что потом им это «аукнется», человеку будет некомфортно жить. Таких примеров очень много. Власть иногда просто не понимает, что благодаря общественным советам, да и просто общественникам, им будет легче решать поставленные перед ними задачи, легче контролировать работу подрядной организации (если нет откатов, конечно).

Опыт поколений, ошибки, положительные результаты важны, особенно в наш непростой период времени, когда на протяжении двух десятилетий первое время шло разрушение в экономике, в социальной сфере, в вопросах оценки морально-нравственных качеств и сохранения их во взаимоотношениях граждан, власти и общества. Сегодня идет процесс восстановления во всех направлениях, и это важно, а также важно то, чтобы общество использовало правильно, эффективно свой потенциал в диалоге с властью. Есть те, кто хотел бы заниматься общественным контролем, важно, прежде всего, им познакомиться с действующим законодательством, чтобы все делать по закону. Иногда слышишь, что власть должна - это, верно, но когда речь заходит о том, а что же делает общество, взгляд непонимания.

В основе осуществления общественного контроля лежат: ФЗ №212-ФЗ от 21 июля 2014 года «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» , а также законы субъектов (краев и областей) «Об отдельных вопросах осуществления общественного контроля». С ними нужно познакомиться прежде, чем приступить к работе по осуществлению общественного контроля.

Немного теории, которая просто необходима.

Субъектами общественного контроля являются: Общественная палата РФ, Общественная палата Вологодской области, общественные советы при департаментах, муниципалитетах, общественные советы по независимой оценке качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной защиты. (ст.9 ФЗ)

Согласно ст.3 ФЗ в осуществлении общественного контроля имеют право принимать:

1.Граждане Российской Федерации (далее также - граждане) вправе участвовать в осуществлении общественного контроля как лично, так и в составе общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.

2. Участие гражданина в осуществлении общественного контроля является добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина с целью принудить его к участию или неучастию в осуществлении общественного контроля, а также препятствовать реализации его права на участие в осуществлении общественного контроля.

3. Граждане участвуют в осуществлении общественного контроля в качестве общественных инспекторов и общественных экспертов в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

4. Общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации вправе участвовать в осуществлении общественного контроля в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

5. Общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации могут являться организаторами таких форм общественного контроля, как общественный мониторинг, общественное обсуждение, а также принимать участие в осуществлении общественного контроля в других формах, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

6. В случаях, предусмотренных федеральными законами, общественные объединения и иные негосударственные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в отдельных сферах общественных отношений, могут быть наделены указанными федеральными законами дополнительными полномочиями по осуществлению общественного контроля.

7. Особенности осуществления общественного контроля профессиональными союзами и общественными объединениями потребителей могут устанавливаться соответствующими федеральными законами.

У некоторых граждан и НКО, общественных организаций и объединений сложилось неверное представление о том, какова их роль в деятельности по осуществлению общественного контроля. Ссылаясь на ст.3 ФЗ они утверждают, что так же являются субъектами общественного контроля, что является заблуждением. Это приводит к тому, что власть на них не реагирует. Важно понимать, что подняв очень актуальный вопрос (обратившись с заявлением) на уровне общественного совета, Общественной палаты региона, каждый человек способен на многое.

В настоящее время роль субъектов общественного контроля увеличивается. Эффективность власти напрямую зависит от ее открытости, взаимодействия с общественными советами в рамках общественного контроля. Это на практике показала созданная на площадке субъекта общественного контроля – Общественной палаты Вологодской области СИСТЕМА общественного контроля за содержанием, использованием и ремонтом дорог. Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется на очень высоком уровне, общественные контролеры не просто в постоянном диалоге с властью, они даже благодарят за качество восстановленных дорог, как руководство департамента дорожного хозяйства и транспорта правительства области, так и подрядную организацию, работавшую в этом направлении. Так вот бывает, обращение со словами благодарности губернатору было подписано жителями целого села. Это не заказ, не игра, это правда.

Реализация всех национальных проектов должна быть не формально проконтролирована, а так же проконтролированы и Поручения Президента РФ. Важен диалог власти и общества, «огалделая» критика - она ведет к скандалу, пользы не приносит.

Для того, чтобы была создана система общественного контроля необходимо действовать строго в соответствии с действующим законодательством.

Теперь о самой системе общественного контроля.

Необходимо объединить активных граждан, работающих единолично, помочь им понять правильность процедуры общественного контроля, сделать единым информационное поле для всех общественных советов. Опыт такого объединения в субъектах имеется, нужно этим опытом делиться.

Самая эффективная процедура начала общественного контроля в одном из направлений во всей области, крае такова: на площадке Общественной палаты региона выстраивается диалог с профильным департаментом (министерством): делаются запросы по финансовой обеспеченности и контролю за расходованием денежных средств с подрядными организациями (и власть не сможет в этом запросе отказать) и т.д., проводится круглый стол, выявляются точные направления общественного контроля на основании законодательной базы, проводится пленарное заседание Общественной палаты региона.

Запускается общественный контроль, о чем ставится в известность власть и население.

Речь идет прежде всего о контроле за работой власти с подрядчиками, иными партнерами, по подбору подрядчика, расходованию денежных средств, качеству выполненных работ и т.д., составляются акты проверок, проводится опрос граждан (мониторинг).

Общественные советы по независимой оценке качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной защиты работают по своим направлениям, у них стандарты, критерии все определены. Главное, чтобы в больницах, школах, домах культуры и других учреждениях были телефоны этих общественных советов и оператора, собирающего информацию. В наше время это особенно актуально и важно. Пока информационное поле в этом направлении общественного контроля очень заужено.

Объединив усилия комиссий профильных направлений Общественной палаты региона, общественных советов профильных департаментов, общественных советов муниципалитетов, а так же общественных советов по независимой оценке качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной защиты, реально создать эффективно действующую систему общественного контроля по всем направлениям. Не формальную.

Должны быть проведены обучающие семинары, а также на сегодняшний день должен быть выстроен диалог с общественными советами по независимой оценке качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной защиты.

Как указано во всех федеральных законах (образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты) руководители государственных и муниципальных организаций этих направлений деятельности несут ответственность за непринятие мер по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг их организациями, в соответствии с трудовым законодательством. В трудовых договорах с руководителями указанных организаций в показатели эффективности работы руководителей включаются результаты независимой оценки качества условий оказания услуг этими организациями и выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в ходе такой оценки.

В настоящее время на самом высоком уровне речь идет о личной ответственности чиновника за невыполнение задач, поставленных в нац.проектах и в послании Президента РФ. Такая ответственность должна лежать на руководителе чиновничьего аппарата любого звена, как приведено выше.

Нужна горячая линия, куда граждане могут сообщить о той или иной ситуации, которая может быть разрешена в рамках общественного контроля, что снимет ту или иную напряженность, позволит решить проблему в выстроенном диалоге с властью, поможет власти.

В принятии объектов по реализации градостроительных советов в регионах принимают участие общественники, важно, чтобы они были делегированы либо общественным советам муниципалитета, либо общественным советом профильного департамента (решение общественного совета должно прилагаться к акту приемки)

Вывод таков: неформальный общественный контроль нужен и власти, и обществу.