Вопрос пенсионного возраста в 2021-м остаётся, но некоторые получат льготы

Аргументы Недели → Мнение 13+

3 января 2021, 12:55 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Пенсионные проблемы в России давно стали бурно обсуждающей темой. Всё началось ещё с 2018-го, когда власти объявили о повышении пенсионного возраста. Это даже вызвало акции протестов в Москве. Сейчас же проблемы пытаются решать изо всех сил. Напомним, что в прошлом году президент Владимир Путин по сути сформировал новое правительство, которое начало работать более эффективно, чем предыдущее. Как говорят эксперты, в этом году меняется планка пенсионного возраста в РФ. Повышение «пенсионки» всё равно будет продолжаться.

В 2021 году заработает особая льгота, благодаря которой для определённой категории россиян пенсионный возраст будет снижен. Туда войдут многодетные матери. В ПФР рассказали, что в 56 лет на пенсию смогут выйти женщины, родившие и воспитавшие четырёх детей до 8 лет. Но есть и кое-какая загвоздка – в лице стажа. Обязательно должно быть наличие страхового стажа в 15 лет. Также безработные предпенсионеры смогут позволить себе более ранние выходы на заслуженный отдых. Пожилому человеку, оставшемуся без работы за 2 года до наступления пенсионного возраста, тоже может быть дозволено выйти на пенсию.

Но в целом, россияне всё ещё очень недовольны пенсионными реформами. Многие люди желают возвращения былых времён, когда на отдых выходили в 55. Критики из интернета заявляют, что в нашей стране «вообще не продержаться без должной помощи», если тебе уже стукнуло за 50. Работу найти в таком возрасте чрезмерно сложно.