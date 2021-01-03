Последний «булыжник» от 2020-го: в США полицейские гоняли хулиганов в новогоднюю ночь

Аргументы Недели → Мнение 13+

3 января 2021, 12:19 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

2020 год был одним из худших годов в истории человечества. Естественно, уходить он просто так не собирался. Напоследок всё же сумел запустить один из «булыжников». Случилось это дело в американском Портленде.

В США итак весь прошлый год бушевали бои, но надо было под конец обязательно что-нибудь выдать. Такой уж он 2020-й, мстительный. В итоге в Портленде вместо весёлой Новогодней ночи 31 декабря прошли уличные бои. Беспорядки вспыхнули в центре города. Полицейские назвали это не то, чтобы протестами, а настоящим бунтом. В правоохранителей летели камни, петарды, бутылки и коктейли Молотова. Некоторые даже стали стрелять по силовикам резиновыми снарядами.

Бунтари пытались проникнуть в здание Федерального суда, а также на территорию центра Юстиции. Но к счастью, они потерпели крах. Хулиганов оттеснили от правительственных строений. Городские полицейские призвали подкрепление, которое и разобралось с нарушителями порядка. Причиной столкновений в Портленде как всегда называли полицейский произвол. Все эти беспредельщики винят правоохранителей во всех смертных грехах, но при этом сами себя считают едва ли не апостолами. Поэтому разговор с такими неадекватными людьми у силовиков, как правило, очень короткий. Полицейским удалось утихомирить бунтарей к 1 января и вернуть в город хоть какое-то подобие порядка. Но новогодней ночи и заветных празднеств у жителей Портленда так и не случилось.