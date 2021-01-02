Гуанчи – кто они? Потомки атлантов или берберов Африки?

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2 января 2021, 22:27 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Гуанчи, фото: соцсети

Тайна народа Гуанчей до сих пор остаётся нераскрытой и возникает множество вопросов у учёных. Официальная наука считает, что таинственные аборигены Канарских островов могли иметь связи с берберами или иными африканскими племенами. Но дело в том, что эти люди совсем не смуглые и темнокожие, а вполне европеоидного типа. Многие из их представителей обладали светлыми или русыми волосами, а также синими глазами. Рост у них был, как правил, высокий, в пределах двух метров. Такой облик подходит скорее нордическому типу людей (например, викингам), нежели родственникам туарегов. Полностью Гуанчи были завоёваны во время испанской колонизации в 1496 году, когда последний их великий король Бенехаро пал перед владычеством Кастилии и Арагона. Но попытки завоевания островов предпринимались и раньше, например арабами или французами.

Удивительной особенностью Канарских островов считаются пирамиды Гуимар. Ранее исследователи утверждали, что их построили фермеры уже в Новое Время. Но в последнее столетие появляются всё новые и новые учёные, которые заявляют, что пирамиды были возведены ещё задолго до колонизации. Загадочные строения по своей форме всё время напоминают архитектурные памятники Майя или Ацтеков. Некоторые хронисты писали, что у аборигенов Канарских островов имелись такие здания ещё в Средние века, а это уже означает, что никакие фермеры эти постройки не могли возвести. Да и к тому же, зачем крестьянам тратить лишнее время на строительство подобных сооружений? Потребовалось бы уйма народу, включая сотню зверей-перевозчиков. Делать такое европейцам было абсолютно ни к чему. Поэтому остаётся лишь одно – пирамиды были здесь всегда. Так же утверждали и сами обитатели островов. Загадочные пирамиды Гуимар ещё надолго останутся для всех одной из самых величайших тайн нашей планеты.

В ходе колонизации большая часть гуанчей была истреблена, других же продали в рабство. Меньшая часть была ассимилирована Испанией. В основном, это были потомки королей Канарских островов и их ближайшие родственники. К примеру, Бенехаро II, верховный правитель Тенерифе, позднее превратился в дона Педро де лос Сантоса и принял христианство. Некоторые гуанчские дворяне (или лучше сказать, дружинники королей) так же приняли испанское владычество и превратились в европейских аристократов. На Канарах до сих пор живут их потомки. В Испании существует и особая фамилия Гуанч, явно намекающая на древнее происхождение. Язык же этих народов так и не был изучен досконально. Более того, общаться Гуанчи предпочитали с помощью жестов и свистов, а также умели читать по губам. У аборигенов существовало подобие письменности, схожая скорее с древнеегипетской. Гуанчи использовали и мумификацию, как те же ацтеки или египтяне. На Канарах нередко находят останки их древних вельмож и правителей. Очень многие элементы из их культуры действительно наталкивают на отсылки к южноамериканским и древнеегипетским цивилизациям.

Эзотерики и криптоисторики полагают, что Гуанчи могут быть настоящими потомками працивилизации Атлантов. И это не удивительно, ведь аборигены Канар – одна из самых неизученных народностей во всём мире. Их вообще невозможно понять. Казалось бы, логика здесь бессмысленна. Не исключено, что Гуанчи действительно являются наследниками какой-то древнейшей цивилизации. Но они явно не похожи ни на египтян, ни на карфагенян, ни на финикийцев и уж тем более на берберов из Африки. Ещё возникает вопрос об их отсталом уровне. В королевствах Гуанчей совсем не было бронзового оружия. Они даже не плавали по океану. Что же так их напугало, что они не выходили в море? Одни лишь вопросы, и ни одного ответа.