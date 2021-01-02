Пирамиды на Маврикии – ещё одна тайна Земли

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2 января 2021, 17:14 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Пирамиды Гуимар, Канарские острова

Полагаем, что пирамиды Гуимар на Канарских островах много кто слышал, особенно те, кто на этих самых островах бывал. Там существует целый музей, посвящённый тематики древних сооружений. Ранее считалось, что их воздвигли крестьяне в 19 веке, но потом, благодаря посещению этих мест несколькими учёными, стала ходить теория, что загадочные строения были воздвигнуты Гуанчами, древнейшими обитателями островов. Пирамиды почти точь-в-точь напоминают архитектурные памятников майя или ацтеков, разве что высотой невелики. К тому же существует сведения, из которых можно узнать, что пирамиды на Канарах могли быть построены ещё задолго до Гуанчей, а может и до Великого Потопа.

Однако мало кто знает, что копии Гуимарских строений можно найти… на острове Маврикий, который находится в Индийском океане. Постройки почти те же самые и ничем не отличаются. Если увидеть фотографии этих пирамид и сравнить их с канарскими, то можно подумать, что их воздвигла одна и та же цивилизация. Но каким же образом? Ведь Канары и Маврикий находятся на значительном расстоянии друг от друга. Пирамиды на Маврикии тоже приравнивали к строениям фермеров, но потом только люди поняли, что крестьянам это было делать совсем необязательно. Чтобы воздвигнуть такие громадины, надо было работать, как минимум, 5 лет, разнося камни. Фермерам такое было просто ни к чему. Остаётся только один вариант – эти строения были установлены в глубокой древности. Всякие версии о каменных кучах абсурдны. То же самое и в случае с Канарами.

На Маврикии существуют не только древние пирамиды, но и дороги, а также остатки крепостной стены. Сразу ясно, что тысячелетия назад в этих местах стоял город или же какая-нибудь фактория неизвестной цивилизации. Правительство страны отчего-то не обращает внимания на эти строения. К пирамидам не ходят многочисленные экспедиции. Более того, эти постройки просто стоят посреди местных деревень. По правде, пирамиды привлекали внимание учёных, которые даже ездили к ним и детально рассматривали. Но все теории о якобы древнем происхождении этих строений напрочь отметались официальной наукой. Наука вообще склонна не признавать многие вещи, которые кажутся очевидными. По разным оценкам учёных, возраст пирамид может достигать до 12 000 лет. Скорее всего, такой же возраст и у пирамид Гуимар, расположенных на Канарах.

Кто и зачем построил загадочные сооружения – пока что неизвестно. Но эти таинственные строители явно связаны с культурой Гуанчей, а может быть даже и с древнейшими южноамериканскими цивилизациями. Скорее всего, речь идёт о какой-то допотопной колониальной империи, у которой имелась могущество на уровне современных держав. После глобальной катастрофы (о которой, между прочим, говорится в сотнях литературных источников), эта цивилизация могла исчезнуть, и всё, что от неё осталось – лишь несколько архитектурных памятников. Весьма прискорбно, что официальная наука не желает этим серьёзно заниматься, и предпочитает приравнивать такие гипотезы к фейкам и несуразицам.