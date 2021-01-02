Пирамиды Гуимар – загадка Канарских островов

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2 января 2021, 13:43 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Наша с вами планета всегда была полна загадок и тайн, многие из которых до сих пор остаются сокрытыми. Одна из таких тайн – это пирамиды на Канарских островах, также известные, как пирамиды Гуимар. Для начала стоит отметить, что канарские аборигены Гуанчи тоже являются загадкой для науки. Дело в том, что эзотерики нередко приравнивают их к потомкам Атлантов. Внешне Гуанчи выглядели как вполне европеоидные люди, некоторые из которых обладали синими глазами и русыми волосами. Их язык до сих пор досконально не изучен. Канарские острова были завоёваны испанцами в 1490-х годах, и местные организовали серьёзное сопротивление. Правда позднее они всё же проиграли из-за того, что технологии и развитие у них пребывали ещё на уровне каменного века. Сегодняшние Гуанчи давно ассимилировались с испанцами, но всё же на Канарах остаются потомки их древнего народа. Что же по поводу таинственных ступенчатых пирамид, то споры на тему их происхождения идут и поныне. При этом эти сооружения, выстроенные стиле майя и ацтеков, существуют до сих пор и их можно посетить туристам.

канарские аборигены Гуанчи

Учёные категорически отрицают теорию о пирамидах Гуимар и об их древнем происхождении. Многие считают, что сооружения были выстроены фермерами в 19-м столетии. Однако другие научные гении заявляют о глубокой древности подобных пирамид. Тур Хейердал довольно детально исследовал эти строения в конце ХХ века и пришёл к выводу, что они действительно были построены задолго до колонизаторов. Более того, местные обитатели так и заявляют. По многим сведениям, пирамиды стояли здесь ещё до прихода испанцев. Гуанчи использовали их, как места проведения своих ритуалов. В районе Гуимар ранее насчитывалось до 9 пирамид. Многие из них были впоследствии снесены испанцами. Сохранились лишь только 6 сооружений. Точный возраст пирамид до сих пор не выявлен, или же учёные просто не раскрывают данных. Сооружения действительно напоминают те самые храмы, выстроенные в Южной Америке. Да и сама культура Гуанчей тоже в чём-то была похожей на индейскую. Например, и Гуанчи и Майя мумифицировали умерших.

Тур Хейердал посвятил немало времени изучению пирамид, но так и не смог определить их строителей, а заодно и возраст. Но тот факт, что они были построены тысячелетия назад, он никак не оспаривал. Более того, о существовании пирамид на Канарах говорится в древних свитках. Испанский летописец Хуан Галинду, живший спустя 100 лет после колонизации островов, писал, что эти сооружения используются аборигенами для обрядов. К тому же он упоминал, что Гуанчи могут спокойно строить их из множества камней. Но более интересную информацию можно узнать из источника Плиния Старшего, римского хрониста, жившего в 1 веке до нашей эры. В своих работах он упоминает карфагенские плавания Ганнона, совершавшего экспедиции в 6 веке до нашей эры. Ганнон и его мореходы исследовали Канары, но не обнаружили там никаких людей. Зато как выяснилось, там было полно гигантских сооружений, происхождение которых никто не знал. На дворе был 6 век до нашей эры, и карфагеняне не могли построить эти пирамиды. Значит, речь идёт о какой-то иной цивилизации, освоившей Канары за многие тысячелетия до всех нас. В любом случае, это надолго останется секретом для земной науки.

Тур Хейердал

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Позднее были обнаружены ещё одни ступенчатые пирамиды, на этот раз на острове Маврикий. Кто их построил и зачем – так же остаётся неизвестным. Но пирамиды почти точь-в-точь повторяют по стилю храмы майя и загадочные строения Гуимар на Канарах.