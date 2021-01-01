Облитератор – худшее супероружие в мире «Дюны»

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 января 2021, 14:09 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Сверхоружия всегда хватает в различных фэнтезийных сеттингах или sci-fi вселенных. «Дюна» - далеко не исключение, хоть Фрэнк Герберт в свою очередь и подавался в примитивизм. Здесь имеется ввиду тот факт, что писатель работал над своими книгами в 60-х годах, и ядерное оружие он посчитал за самое ужасное во вселенной. Но всё же потом, ближе к 5-й или 6-й работе про «Дюну» он немного изменил своё виденье супероружие. В «Детях Дюны» он поместил легендарный Камнежог, который мог уничтожать целые материки, а в худшем случае – раскалывать планеты на части. Ближе к «Мессии Дюны» и последующих работах он ввёл ещё одно супероружие, способное сокрушать любую планетарную оборону за считанные минуты и в буквальном смысле выжигать там всю жизнь. Страшновато, не правда ли?

Таинственное сверхоружие назвали «Облитератор» («Уничтожитель»). Его предпочитали нигде не применять, так как оно считалось самым жутким за всю историю человечества. Самое интересное, что использовать его решились вовсе не представители Галактической Падишах-Империи, а религиозные фанатичные колдуньи из женского ордена, известные под именем Досточтимые Матроны. С помощью этого оружия и подконтрольных армий они успешно завоёвывали галактику. Одна из их знаменитых атак прошла на Арракисе (или Ракисе). Когда Матроны ударили по Ракису ракетами «Облитератора», атмосфера тут же вспыхнула, из-за чего половина ее просто-напросто испарилась. Огромные огненные шары опалили поверхность планеты, убив почти все живое, как песчаных червей (ответственных между прочим за производство меланжа), так и людей, включая выдающегося генерала Майлза Тега. Под воздействием сильного жара «Облитераторов» большая часть песка на поверхности планеты превращалась в закаленное стекло. Вот что, собственно говоря, творили эти «Облитераторы». Недаром ведь боеголовки называли Оружием Судного Дня.

Впоследствии, Досточтимые Матроны пытались применить «Облитераторы» против армады Мыслящих Машин. Это произошло уже, согласно хронологии Брайана Герберта. В его поздних работах становится отчётливо ясно, что могущественный Омниус из времён Батлерианского Джихада не погиб, а сумел сохраниться в отдалённых регионах галактики. И вот когда его армии снова вторглись в звёздные системы людей, час Судного Дня настал, и супероружие было применено снова. Впрочем, «Облитератор» коснулся не только войны с машинами, но и обычных людских передряг. От него пострадала планета Ричез, на которой в те времена развернулось масштабное строительство флотилий. Когда в ряду Досточтимых Матрон начался раскол, некоторые мятежники возжелали прийти к власти, свергнув старый режим. Одна из бывших Матрон по имени Хеллика при поддержке гильд-навигатора Эдрика сумела уничтожить планету Ричез с помощью «Облитератора». Супероружие превратило все производственные комплексы Ричеза в абсолютное ничто. Таким образом, был нанесён тяжелейший удар по Досточтимым Матронам, и сделали это далеко не мыслящие машины, а люди. Человек в своей жестокости порою бывает страшнее любого жуткого монстра.