Лорд Ксеркс – губитель Титанов и человечества в мире «Дюны»

Аргументы Недели → Мнение 13+

31 декабря 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Лорд Ксеркс – один из самых ленивых Титанов во всей истории вселенной «Дюны», ленивых и гедонистичных. Именно он привёл галактику к господству машинного бога Омниуса, который едва не истребил всю человеческую расу. До того как стать Титаном, Ксеркс был знатным вельможей, родившимся на планете, тогда известной как Родэйл Икс или просто Икс.

Родившись в одной из самых влиятельных и богатых семей Старой Земной Империи, Ксеркс получил отличное образование и всё время удостаивался разных почестей. При этом он всегда был развращен властью и деньгами. Ксеркс носил титул великого принца Икса. Однако несмотря на огромную власть и влияние принца, подданные его не любили. Втихаря его именовали гномом или коротышкой за очень невысокий рост. В целом он был похож на злобного карлика Румпельштильцхена из германских сказок, для которого всегда было мало, хоть он и обладал несметным количеством богатств.

Ксеркс примкнул к Титанам скорее из интереса, нежели из-за желания изменить структуру вселенной. Ему понравились идеи необычного прорицателя по имени Тлалок, появившегося в имперских владениях. Группа террористов, известная как Титаны, поначалу не доверяла Ксерксу из-за его огромного влияния и гедонизма. Но предложение принца в финансировании революции за счет огромного богатства его семьи было с радостью принято. К тому же вельможу прельщало использование машин в грядущей войне. Он охотно согласился на перепрограммирование всех подконтрольных роботов хакером-экстремистом Йейтером (Барбароссой). Когда Ксеркс убил своего отца, он передал все ресурсы системы Икс Двадцати Великим Титанам.

После удавшейся революции и свержения старого режима, Ксеркс сохранил контроль над Иксом, а также над несколькими другими планетами. Его правление было обусловлено прежде всего его желанием потакать всевозможным порокам. Как следствие, он не проявлял особого интереса к повседневной рутине правления и все больше уступал контроль компьютерной сети с искусственным интеллектом, разработанным ещё Барбароссой при поддержке Тлалока. Ксеркс неохотно согласился на модернизацию собственного тела, но всё же сделал это во имя дальнейшего бессмертия.

Впоследствии, лень и нежелание влиять на ход событий сделали иксианского принца настоящим изгоем. Во время одного из восстаний рабов, Ксеркс доверил командование механизированными войсками подконтрольному ИИ. Но случилось непредвиденное. Искусственный Интеллект взбунтовался. Сеть обрела достаточную разумность и амбиции, чтобы называть себя Омниусом. Подавив бунты, Омниус захватил контроль над мирами Ксеркса, а затем распространился по целой галактике. Половина вселенной оказалась под властью машин. Благодаря встроенным защитным программам, Сверхразум не мог убить ни одного из Титанов, но все же смог поработить их, сделав своими прислужниками.

Некогда могущественные властители галактики превратились в обычных полководцев. Отныне они все служили лишь Сверхразуму Машин, установившему Синхронизированную империю. Ксеркс же получил презрение и ненависть от своих бывших соратников. Его слабость и нежелание хоть как-то влиять на ситуацию, привели вселенную к катастрофе. Закончил свою жизнь он весьма печально и был уничтожен колдуньей Нормой Ценвой, прародительницей Гильд-навигаторов. До конца своей жизни он был унижен и морально изничтожен, как своими товарищами, так и могущественным Омниусом. Больше всех его ненавидел Агамемнон Атрейдес, верховный из Титанов, вынужденный служить машинному богу из-за просчёта Ксеркса.